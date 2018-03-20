Philips тестирует лампы LiFi для раздачи интернета

Philips раскрыла некоторые результаты тестирования светодиодных ламп с технологией LiFi, которые позволяют передавать данные в беспроводном режиме. В ходе испытаний в офисе французской компании Icade производителю удалось обеспечить пропускную способность при подключении к интернету на уровне 30 Мбит/с одновременно с выполнением основной функции ламп — освещения.

Каждый светильник оснащён встроенным модемом, который модулирует свет с высокой скоростью, незаметной для человеческого глаза. Компьютеры распознают сигнал с помощью специальных USB-адаптеров, которые могут передавать данные на лампы в инфракрасном диапазоне.

Philips предполагает, что в дальнейшем производители ноутбуков и мобильных устройств начнут добавлять поддержку LiFi в свои устройства — точно так же, как это сейчас делается с Wi-Fi.