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Philips тестирует лампы LiFi для раздачи интернета
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Philips тестирует лампы LiFi для раздачи интернета 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Philips раскрыла некоторые результаты тестирования светодиодных ламп с технологией LiFi, которые позволяют передавать данные в беспроводном режиме. В ходе испытаний в офисе французской компании Icade производителю удалось обеспечить пропускную способность при подключении к интернету на уровне 30 Мбит/с одновременно с выполнением основной функции ламп — освещения.
Каждый светильник оснащён встроенным модемом, который модулирует свет с высокой скоростью, незаметной для человеческого глаза. Компьютеры распознают сигнал с помощью специальных USB-адаптеров, которые могут передавать данные на лампы в инфракрасном диапазоне.
Philips предполагает, что в дальнейшем производители ноутбуков и мобильных устройств начнут добавлять поддержку LiFi в свои устройства — точно так же, как это сейчас делается с Wi-Fi.
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