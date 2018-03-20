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Как записывает видео Huawei P20 — пример замедленной съёмки
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Как записывает видео Huawei P20 — пример замедленной съёмки 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
На прошлой неделе Huawei посвятила ещё не анонсированным флагманам два ролика. В них намекнула на наличие телеобъектива и большой потенциал вспышки. Всего этого якобы хватит для конкуренции с профессиональными камерами. Реальные возможности смартфона показал пользователь Твиттера.
Примером замедленной съёмки Huawei P20 поделился пользователь под ником @Ricciolo1, сообщает GizmoChina. На видео запечатлён парень, который делает сальто от стены.
Slooow moootion #ImmaginaOOOltre #HuaweiP20 Congrats 4 u cats… @SofiaLehtimaki #catlover pic.twitter.com/AX3mxLvtg6
— Ricciolo (@Ricciolo1) March 18, 2018
Источник не уточнил, какая именно модель так снимает — P20 или P20 Pro. В P20 Light этой функции быть не должно.
Также автор поста не указал количество кадров в секунду. Не исключено, что новые P20 смогут соперничать с 960 fps в новых Galaxy S9. Обсудить преимущества смартфонов можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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