Как записывает видео Huawei P20 — пример замедленной съёмки

На прошлой неделе Huawei посвятила ещё не анонсированным флагманам два ролика. В них намекнула на наличие телеобъектива и большой потенциал вспышки. Всего этого якобы хватит для конкуренции с профессиональными камерами. Реальные возможности смартфона показал пользователь Твиттера.

Примером замедленной съёмки Huawei P20 поделился пользователь под ником @Ricciolo1, сообщает GizmoChina. На видео запечатлён парень, который делает сальто от стены.

Slooow moootion #ImmaginaOOOltre #HuaweiP20 Congrats 4 u cats… @SofiaLehtimaki #catlover pic.twitter.com/AX3mxLvtg6

— Ricciolo (@Ricciolo1) March 18, 2018

Источник не уточнил, какая именно модель так снимает — P20 или P20 Pro. В P20 Light этой функции быть не должно.

Также автор поста не указал количество кадров в секунду. Не исключено, что новые P20 смогут соперничать с 960 fps в новых Galaxy S9. Обсудить преимущества смартфонов можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.