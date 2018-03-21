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Huawei P20 Pro засветился в Geekbench
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Huawei P20 Pro засветился в Geekbench 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Вчера источник поделился примером замедленной съёмки Huawei P20. Какая именно модель снимала — P20 или P20 Pro — инсайдер не уточнил. Одновременно с утечкой старший флагман появился в базе бенчмарк-теста Geekbench.
Устройство оказалось в списке под номером модели Huawei CLT-L29, сообщает GizmoChina. CLT — сокращение от «Charlotte», кодового названия смартфона. P20 Pro набрал 1921 балл в режиме одноядерного тестирования и 6729 очков в многоядерном тесте.
Заодно смартфон засветил характеристики. От флагмана ждём работы на Android 8.1 Oreo, наличия 6 ГБ оперативной памяти и восьмиядерного чипа с тактовой частотой 1,84 ГГц. За ним скрывается Kirin 970.
Если верить информации инсайдеров, старшая модель получит 6,1-дюймовый дисплей и батарейку на 4000 мАч. Селфи-камера окажется 24-мегапиксельной, а на задней панели окажутся три объектива. Обсудить перспективы девайса можно в телеграм-чате AndroidInsider.
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