Face ID сравнили с «умным» сканером Galaxy S9. Что круче?

Гибридный метод идентификации Galaxy S9, объединивший программную технологию распознавания лиц с аппаратным сканером радужной оболочки, по-прежнему не так совершенен, как Face ID. В этом убедились коллеги из издания Ai, проведя сравнительное тестирование флагманских смартфонов.

На первый взгляд может показаться, что Intelligent Scan работает быстрее. Но так происходит лишь потому, что Galaxy S9, снимая блокировку, может автоматически перенести пользователя на рабочий стол. iPhone X, к сожалению некоторых, так не может, требуя смахнуть экран блокировки пальцем вверх.

Из остальных этапов испытания Face ID выходит бесспорным победителем. Например, частота срабатывания Intelligent Scan ниже, чем у решения Apple . Нередко Galaxy S9 задумывается на секунду, а то и дольше, не оставляя пользователю иного выхода, кроме как воспользоваться дактилоскопическим сканером.

Практика показывает, что угол обзора Face ID гораздо шире, чем у Intelligent Scan. В ситуациях, когда Galaxy S9 просит изменить свое положение для комфортного считывания, iPhone X срабатывает без каких-либо проблем. То же самое наблюдается при попытке разблокировки с расстояния вытянутой руки.

Оба конкурента прекрасно справились с распознаванием пользователя в очках. Правда, если Face ID снял блокировку мгновенно, Intelligent Scan не смог преодолеть блики стекол и потребовал поднять смартфон на уровень глаз. После выполнения требования разблокировка произошла за доли секунды.

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