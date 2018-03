Обзор смартфона Asus ZenFone Max Plus (M1): «дзенфон» с «высоким» экраном

Asus ZenFone Max Plus первым в семействе оснастили экраном с «нестандартным» соотношением сторон (18:9). Внутри компактного металлического корпуса внимания заслуживает емкая батарея, от которой можно даже подзаряжать другие гаджеты, а сдвоенная камера обеспечивает быстрый переход от съемки портретов к панорамным фото. В этом обзоре Asus ZenFone Max Plus (M1) разберемся в его плюсах и минусах.

Модели в линейке ZenFone Max объединяет повышенная емкость установленных в них батарей. Так, например, ZenFone 4 Max с классическим соотношением сторон экрана (диагонали 5,2 и 5,5 дюйма) в свое время оказался в «элите» смартфонов с максимальным временем автономной работы. 5,7-дюймовый ZenFone Max Plus (M1) стал первым аппаратом Asus, который оснастили «высоким» экраном. При этом, благодаря новому соотношению сторон дисплея габариты корпуса, по сравнению с 5,2-дюймовой моделью, практически не изменились. От своего предтечи — ZenFone 4 Max — ZenFone Max Plus (M1) унаследовал не только компактные размеры, но и сдвоенную тыловую камеру, а также емкий аккумулятор.

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): технические характеристики Модель: ZB570TL (ASUS_X018D) ОС: Android 7.0 (Nougat) c интерфейсом Asus ZenUI 4.0 Процессор: 8-ядерный, 64-разрядный MediaTek MT6750T (до 1,5 ГГц) Графический сопроцессор: ARM Mali-T860 MP2 Оперативная память: 3 ГБ, LPDDR3 Память для хранения данных: 32 ГБ, eMCP, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ) Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB 2.0 (OTG), CTIA 3,5 мм для наушников Экран: емкостный, сенсорный, IPS, 5,7 дюйма, разрешение 2160х1080 точек, плотность пикселей на дюйм 424 ppi, защитное стекло 2.5D, олеофобное покрытие Первая тыловая камера: 16 МП, ЭФР 35 мм, фазовый автофокус (0,03 с), апертура f/2.0, светодиодная вспышка, видео FullHD 1080p@30fps Вторая тыловая камера: 8 МП, ЭФР 16,7 мм, широкоугольный объектив (120 градусов) Фронтальная камера: 8 МП, ЭФР 24,7 мм, фиксированный фокус, апертура f/2.0, широкоугольный объектив (85 градусов) Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G LTE Cat. 4 (до 150/50 Мбит/с); LTE-FDD: b3, b7, b20… Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF) Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS) Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS Звук: встроенный усилитель для динамика Радио: FM-тюнер Сенсоры: акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчики освещенности и приближения, дактилоскопический сканер Батарея: несъемная, 4 130 мА*ч, адаптер (5 В/2 А), подзарядка внешних устройств Габариты: 152,6х73х8,8 мм Вес: 160 грамм Цвета: серебристый, черный, золотистый Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): дизайн, эргономика

Итак, первым «дзенфоном» с «высоким» экраном стал вовсе не флагманский аппарат, а бюджетный ZenFone Max Plus (M1). «Нестандартная» пропорция (18:9) дисплея вытягивает корпус вверх, поэтому 5,7-дюймовый девайс и получился по ширине (73 мм) таким же, как, например, 5,2-дюймовый ZenFone 4 Max (73,3 мм) с классическим (16:9) соотношением сторон. При толщине 8,8 мм и весе 160 грамм ZenFone Max Plus (M1) трудно назвать изящным. Впрочем, его «упитанность» легко объясняется установленным в корпус аккумулятором повышенной емкости.

Что же касается дизайна в целом, то тут обошлось без революций — покатые боковые ребра, сглаженные углы и плавно «стекающее» по краям защитное 2.5D-стекло над экраном. Если не считать сменившего место прописки дактилоскопического сканера, реализация алюминиевой задней панели тоже осталась прежней. Ее матовое покрытие старается, по возможности, скрывать собираемые отпечатки пальцев. Две вставки из радиопрозрачного материала отделяются от металла рельефными полосками. Не изменилось у нового «макса» размещение в этой же «пограничной» зоне объективов тылового фото-модуля и светодиодной вспышки. ZenFone Max Plus (M1) доступен в трех цветовых решениях — серебристом, золотистом и черном. Вообще говоря, последний окрас, аппарат в котором и достался нам на тест, скорее, темно-синий. По крайней мере, так он выглядит при естественном освещении.

Довольно широкие рамки по бокам экрана не позволяют использовать применительно к ZenFone Max Plus слово «безрамочный». Над дисплеем, слева от небольшой декоративной решетки «разговорного» динамика оказались: светодиодный индикатор, объектив фронтальной камеры, а также датчики освещенности и приближения.

Наэкранные сенсорные кнопки управления «Назад», «Домой» и «Недавние приложения» представлены пиктограммами «треугольник», «домик» и «два окна». В настройках можно сменить эту раскладку на обратную ("два окна", «домик» и «треугольник»).

Левое ребро занимает относительно большой закрытый слот, на лотке которого предусмотрены места не только для двух модулей идентификации абонента формата nanoSIM, но и для карты расширения памяти microSD.

Рядом с длинной качелькой регулировки громкости обосновалась кнопка включения/блокировки. На металлических торцах обеих заметна концентрическая насечка в фирменном ASUS-овском стиле «дзен».

Верхний торец корпуса оккупировали отверстие для второго микрофона (шумоподавления) и 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры.

Разъем microUSB на нижнем торце находится в окружении двух декоративных решеток (по 5 круглых отверстий), за одной из которых кроется «мультимедийный» динамик, а за другой — «разговорный» микрофон.

Как уже отмечалось, два объектива тылового фото-модуля и светодиодная вспышка попали на стык между верхней радиопрозрачной вставкой и алюминиевой задней панелью. Ниже по центру нашлось место для чуть утопленной в корпус круглой площадки дактилоскопического сканера.

Рядом с нижней радиопрозрачной плашкой нанесли едва видимый (на темном фоне) логотип Asus.

Как и другие смартфоны с форм-фактором дисплея 18:9, ZenFone Max Plus (M1) ощущается в ладони довольно комфортно. Чтобы как-то упростить движение пальца по «высокому» экрану, в настройках аппарата предусмотрены средства для управления одной рукой.

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): экран

Для дисплея с 5,7-дюймовой диагональю и разрешением FullHD+ (2160х1080 точек) достигается плотность пикселей на дюйм 424 ppi. При этом, экран занимает примерно 80% площади лицевой панели. Заметим, что, контрастность используемой IPS-матрицы, в отличие от ее больших углов обзора, не столь безупречна.

Регулировать уровень подсветки можно либо вручную, либо автоматически ("Автонастройка"). Однако солнечным днем на улице яркости дисплея, пожалуй, будет не хватать. Технология мультитач позволяет обрабатывать всего до пяти одновременных нажатий на емкостном экране, о чем говорят результаты программы MultiTouch Tester. При включении полноэкранного режима делается попытка растягивать «неполноэкранные» приложения на весь дисплей.

Для синего фильтра предлагается выбрать один из пяти уровней его интенсивности. В холодное время года пригодится активация режима работы «В перчатках». Помимо регулировки размера шрифта, в настройках легко поменять и его стиль. Олеофобное покрытие, нанесенное на защитное 2.5D-стекло, позволяет удалять небольшие загрязнения.

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): камеры

Тыловой фото-модуль ZenFone Max Plus (M1) включает в себя две камеры и светодиодную вспышку. Первая камера с 16-мегапиксельным сенсором оснащена объективом c эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 35 мм, апертурой f/2.0 и фазовым автофокусом (0,03 секунды). У второй, 8-мегапиксельной камеры широкоугольный объектив, настроенный на бесконечность (фиксированный фокус), со светосилой f/2.4, ЭФР 16,7 мм и широким углом обзора в 120 градусов. Так что по краям кадра уже заметна дисторсия (эффект «рыбьего глаза»). Съемка на каждую из камер выполняется независимо, причем переключение активируется тапом по соответствующей пиктограмме и выполняется довольно быстро. Максимальное разрешение снимков составляет 4608х3456 точек (16 МП, 4:3) и 3264х2448 точек (8 МП, 4:3), соответственно.

С помощью тылового фото-модуля можно записывать видео в Full HD-разрешении (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC — звук). Также доступна съемка таймлапсов, где интервал между кадрами может варьироваться — 1; 1,5; 2; 2,5; 3 или 5 секунд. Примеры фото с тыловых камер можно посмотреть здесь.

Фронтальная камера получила 8-мегапиксельный сенсор и широкоугольный объектив (угол обзора 85 градусов) с фиксированным фокусом, ЭФР 24,7 мм и апертурой f/2.0. При этом, угол съемки селфи-панорам достигает 140 градусов. Максимальное разрешение снимков — 3264х2448 точек (8 МП, 4:3). При недостатке освещения роль вспышки берет на себя подсветка экрана.

Интерфейс приложения «Камера» интуитивно понятен. Значки в верхней части видоискателя позволяют перейти к настройкам, выбрать соотношение сторон кадра (18:9, 16:9, 4:3, 1:1), активировать HDR, включить опцию портретного режима (размытие фона), определиться со вспышкой и т.п. Свайп влево открывает набор фильтров, свайп вправо — панель режимов съемки, где тапом с удержанием можно выбрать один из них для быстрого перехода, отображая его для этого на главном экране (крайний левый значок внизу), например, Pro или «Улучшение портрета». Чуть выше по центру находятся две пиктограммы для выбора стандартного или широкоугольного режима съемки. Для улучшения портрета предлагаются такие «косметические» опции, как тонирование, разглаживание и осветление кожи, а также корректировка глаз и лица.

В ручном режиме предлагается самостоятельно определиться с фокусировкой, выдержкой, ISO, ступенями экспозиции и балансом белого, а также включить «виртуальный горизонт» (уровень). Отображение динамической гистограммы позволяет сделать, очень предварительную, оценку будущего кадра.

Любителям «самострелов» рекомендуется отдельное приложение для ZenUI 4.0 — Selfie Master, где есть опции слайд-шоу, коллажа, онлайн-трансляции и т.п.

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): звук

С помощью приложения «Диктофон» беседы и монологи предлагается сохранять в обычном, низком или высоком качестве — соответственно, в файлах формата 3GPP (кодирование AAC-LC, 44,1 КГц, переменная разрядность), AMR (кодирование AMR Narrow Band, 8 КГц, 13 бит) и WAV (кодирование PCM, 44,1 КГц, 16 бит). Фирменного аудиоплеера в этом смартфоне почему-то не установлено, так что поначалу приходится использовать «Play Музыка». Более того, с записями в файлах FLAC, созданными кодеками для сжатия данных без потери качества, возникли проблемы при воспроизведении. «Мультимедийный» динамик на нижнем торце не отличается особой громкостью, ну и, разумеется, высоким качеством. Заявленного в спецификациях FM-тюнера почему-то вообще не оказалось в наличии.

Из настроек «Звук и вибрация» по ссылке «Мастер Аудио» можно перейти в соответствующий раздел, а там, либо полностью положиться на интеллектуальный режим, либо воспользоваться пресетами для фильмов, музыки, игр и вокала, где есть возможность регулировать общую громкость, уровень нижних и верхних частот, а также «прикрутить» 5-полосный эквалайзер с тонкой ручной настройкой.

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): начинка, производительность

Под капотом ZenFone Max Plus (M1) скрывается система на кристалле MediaTek MT6750T, относящаяся к решениям начального уровня и предназначенная для смартфонов бюджетного класса. Эта микросхема производится с учетом проектных норм 28 нм. Два ее 4-ядерных кластера (на базе ARM Cortex-A53) разной производительности работают на тактовых частотах до 1 ГГц и до 1,5 ГГц, соответственно. За графические операции отвечает сопроцессор ARM Mali-T860MP2. Данная мобильная платформа поддерживает также сети LTE Cat. 6, дисплеи с разрешением до 1920х1080 точек, 16-мегапиксельные датчики камер и до 4 ГБ оперативной памяти. Заметим, что в ZenFone Max Plus (M1) установлено 3 ГБ оперативной памяти типа LPDDR3. Такая начинка предопределила невысокие результаты проведенных тестов.

Тестирование Asus ZenFone Max Plus (M1). Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Asus ZenFone Max Plus (M1). Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Asus ZenFone Max Plus (M1). Результаты в бенчмарке 3DMark

На своем борту смартфон несет 32 ГБ встроенной памяти типа eMMC 5.1. Для расширения этого хранилища у ZenFone Max Plus (M1) предусмотрено отдельное место под карту памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ. Так что конфликта со вторым модулем идентификации абонента у нее не возникает. Эту «фишку» стоит смело записать в достоинства аппарата. Кроме того, благодаря поддержке технологии USB-OTG к нему легко подключить еще и обычную флешку. Заметим также, что пользователь нового смартфона может на один год рассчитывать на облачное хранилище Google Drive (100 ГБ).

При установке двух модулей идентификации абонента в формате nanoSIM (4FF), они подключаются к одному радиомодулю и работают в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS). Среди полос частот 4G представляет интерес «российская тройка» — LTE-FDD: Band 3 (1 800 МГц), Band 7 (2 600 МГц) и Band 20 (800 МГц). Работа в сетях 4G определена для категории мобильного терминала LTE Cat.4, где максимальная скорость на прием достигает 150 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также обычный Wi-Fi-модуль 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.0. Интерфейс NFC, увы, отсутствует.

Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС. Доступна также координация по сотовым и Wi-Fi сетям (A-GPS).

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): автономность

Емкость несъемного аккумулятора у ZenFone Max Plus (M1) составляет 4 130 мА*ч, что в случае необходимости позволяет организовать «реверс заряда» на другие устройства. В комплекте со смартфоном идет 10-ваттный адаптер (выходные напряжение и ток — 5 В и 2 А, соответственно), позволяющий «залить» максимально разряженную батарею «под горлышко» примерно за 3 часа. Производитель утверждает, что 15 минут заряда обеспечивают 3 часа голосовых вызовов, а на 10% заряда, используя режим «Сверхсбережения», можно продержаться до 67 часов.

На тестах емкого аккумулятора AnTuTu Tester «дзенфон» с «высоким» экраном заработал не слишком впечатляющие 7 770 баллов. Производитель обещает, что заполненной на 100% батареи хватит на 26 часов разговоров в сетях 3G, или 21 час серфинга в Сети (Wi-Fi), или 13 часов воспроизведения видео. При этом, в течение 26 дней в сетях LTE смартфон может находиться в режиме ожидания. Тестовый набор из видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно немногим более 8 часов. На столь емком аккумуляторе хотелось бы, конечно, увидеть более впечатляющий результат.

Встроенное приложение PowerMaster помогает управлять энергопотреблением смартфона, в том числе, определиться с работой его батареи, для которой помимо обычного и производительного, предусмотрены также два энергосберегающих режима и один настраиваемый. Так называемая «обратная» зарядка позволяет делиться избытками заряда емкого аккумулятора с другими гаджетами, используя для этого USB-OTG переходник.

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): особенности программного обеспечения

Смартфон ZenFone Max Plus (M1) работает под управлением операционной системы Android 7.0 (Nougat), интерфейс которой заменяет цветастая, «жизнерадостная», оболочка ZenUI 4.0. Вертикальный свайп снизу экрана позволяет быстро перейти к выбранному режиму просмотра установленных приложений.

Для управления главной страницей требуется сделать тап с длительным удержанием. При этом, ее редактирование (куда можно сразу перейти щипком по экрану) предусматривает изменение размера значков, их выравнивание, выбор эффекта прокрутки рабочих экранов, а также размер используемого шрифта.

Раздел ZenMotion, что в «индивидуальных настройках Asus», вобрал в себя жесты касания, перемещения и режим управления одной рукой.

В разделе «Панель навигации» легко поменять раскладку основных наэкранных пиктограмм, выбрать функцию для кнопки «Последние приложения» (пиктограмма «два окна»), а также определиться с опцией, позволяющей скрывать панель навигации.

В разделе «Специальные режимы» открывается доступ к «упрощенному» (с крупными значками) и «детскому» режимам, при этом, последний позволяет настроить доступ к ограниченному числу приложений, а также установить лимит времени на использование смартфона. Для включения или отключения режима разделения экрана надо сделать тап с удержанием на пиктограмме «Последние приложения». Чтобы менять размер получившихся окон, черту, делящую экран пополам, можно передвигать.

Регистрация хотя бы одного отпечатка пальца с помощью встроенного дактилоскопического сканера дает возможность не только разблокировать устройство (в течение 0,3 секунды), но и отвечать на вызовы. Помимо этого, для быстрой разблокировки предлагается также воспользоваться распознаванием по голосу или лицу. Напомним, что такая разблокировка, конечно, удобна, но менее безопасна.

Обзор Asus ZenFone Max Plus (M1): покупка, выводы

В категории бюджетных девайсов с «высоким» экраном (см. наш обзор «Гид покупателя: cмартфон с „высоким“ экраном дешевле 20 тысяч рублей») ZenFone Max Plus (M1) вполне достойно представил компанию Asus. Несомненными плюсами нового «дзенфона» стали две его тыловых камеры со стандартным и широкоугольным объективом, отдельный слот для карты памяти microSD, а также возможность организации «реверса» заряда емкого аккумулятора.

Наряду со скромной производительностью, у ZenFone Max Plus (M1) отсутствуют интерфейс NFC и высокочастотный диапазон Wi-Fi (5 ГГц). Кроме того, смартфон со столь емкой батареей вынужден довольствоваться ускоренной подзарядкой, поскольку полноценная быстрая зарядка у него не поддерживается.

На момент тестирования, в крупных розничных сетях за ZenFone Max Plus (M1) просили 14 990 рублей. Среди его 5,7-дюймовых «одноклассников» в «высоком» стиле, за такие же деньги можно было сразу взять Huawei Honor 9 Lite (наш обзор здесь) или сделать предзаказ на Meizu M6s. Так, Honor 9 Lite выделяется двумя дуэтами камер (в комбинации основная плюс вспомогательная), наличием интерфейса NFC и свежей версией Android 8.0. В свою очередь, Meizu M6s, помимо 6-ядерного процессора от Samsung, получил фирменную быструю зарядку и второй, высокочастотный диапазон Wi-Fi (5 ГГц). Однако, ни один из соперников не может похвастаться таким же, как у ZenFone Max Plus (M1), аккумулятором повышенной емкости и двумя независимыми тыловыми камерами со стандартным и широкоугольным объективом, простое переключение между которыми позволяет быстро переходить от съемки портретов к панорамным фото.

Итоги обзора ASUS ZenFone Max Plus (M1)

Плюсы:

"Высокий" экран Две тыловых камеры со стандартным и широкоугольным объективом Отдельный слот для карты памяти microSD «Реверс» заряда емкого аккумулятора

Минусы:

Скромная производительность Отсутствие стандартной быстрой зарядки Нет интерфейса NFC и высокочастотного диапазона Wi-Fi (5 ГГц)