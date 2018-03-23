Ещё
Калининградцы смогут следить за своей квартирой из любой точки мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградцы смогут следить за своей квартирой из любой точки мира 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
По-настоящему высокие цифровые технологии добрались и до Калининграда. Сегодня в регионе официально презентовали систему «Умного дома». Её разработкой занималась компания «Ростелеком».
Комплекс позволит в реальном времени отслеживать всё происходящее в квартире из любой точки мира. В основе комплекта система из беспроводных датчиков и видеокамеры: они будут отправлять уведомления о происшествиях пожарах, проникновениях и протечках воды на смартфон или компьютер пользователя. Пока технологическая новинка поставляется в двух вариантах: с двумя или четырьмя модулями. Совсем скоро её ассортимент пополнят умные розетки и лампочки. Установить систему в свой дом уже рискнули несколько жителей Калининграда.
Святослав Сахаров, житель Калининграда:
— Данное решение было принято, так как и счета приходят в одной квитанции, и всё это поставляется пакетом. Лёгкость настройки, лёгкость проверки, лёгкость доступа. Со своего смартфона можно за всем следить, необязательно наличие ноутбука. «Коробочная» версия. Очень удобно.
Вести Калининград: последние новости
Результат Владимира Путина уже превзошел итоги прошлых выборов Великобритания выдворяет из Лондона российских дипломатов Путин на выборах получил поддержку большинства избирателей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением123
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова73
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну45
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение