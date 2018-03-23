Калининградцы смогут следить за своей квартирой из любой точки мира

По-настоящему высокие цифровые технологии добрались и до Калининграда . Сегодня в регионе официально презентовали систему «Умного дома». Её разработкой занималась компания «Ростелеком»

Комплекс позволит в реальном времени отслеживать всё происходящее в квартире из любой точки мира. В основе комплекта система из беспроводных датчиков и видеокамеры: они будут отправлять уведомления о происшествиях пожарах, проникновениях и протечках воды на смартфон или компьютер пользователя. Пока технологическая новинка поставляется в двух вариантах: с двумя или четырьмя модулями. Совсем скоро её ассортимент пополнят умные розетки и лампочки. Установить систему в свой дом уже рискнули несколько жителей Калининграда.

Святослав Сахаров, житель Калининграда:

— Данное решение было принято, так как и счета приходят в одной квитанции, и всё это поставляется пакетом. Лёгкость настройки, лёгкость проверки, лёгкость доступа. Со своего смартфона можно за всем следить, необязательно наличие ноутбука. «Коробочная» версия. Очень удобно.