В Россию едет ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Компания Lenovo объявила о скором приезде в нашу страну последнего поколения премиального ультрабука ThinkPad X1 Carbon. Модель получила 14-дюймовый дисплей в нескольких вариантах: обычный или сенсорный разрешением FHD 1920х1080 и яркостью 300 нит, обычный разрешением WQHD 2560×1440 и яркостью 300 или 500 нит. В основе новинки лежат процессоры Intel Core восьмого поколения. Оперативная память — 8 или 16 Гб LPDDR3 2133 МГц. Основное хранилище — твердотельный накопитель OPAL2 PCIe TLC емкостью 256, 512 Гб или 1 Тб либо SATA емкостью 128 Гб. Встроенный литий-ионный аккумулятор 57 Вт·ч обеспечивает до 15 часов работы в автономном режиме. На борту также имеется сканер отпечатков пальцев, инфракрасная камера для распознавания лиц с функцией Windows Hello, 4G-модем с поддержкой LTE-A. Lenovo ThinkPad X1 Carbon имеет габариты 323х217х16 мм и весит 1,13 кг.

Источник: Lenovo

Фото: Lenovo Для вас в ноутбуке важнее мощность или время автономной работы? Мощность Время автономной работы Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Первый взгляд на Dell XPS 13: ультрабук с 4К и USB Type-C Продажи смартфонов и ПК снизились, а ультрабуков, наоборот, подскочили