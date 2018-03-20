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В Россию едет ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon
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В Россию едет ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 

Chip.ru 6 часов назад
Фото: Chip.ru
Компания Lenovo объявила о скором приезде в нашу страну последнего поколения премиального ультрабука ThinkPad X1 Carbon. Модель получила 14-дюймовый дисплей в нескольких вариантах: обычный или сенсорный разрешением FHD 1920х1080 и яркостью 300 нит, обычный разрешением WQHD 2560×1440 и яркостью 300 или 500 нит. В основе новинки лежат процессоры Intel Core восьмого поколения. Оперативная память — 8 или 16 Гб LPDDR3 2133 МГц. Основное хранилище — твердотельный накопитель OPAL2 PCIe TLC емкостью 256, 512 Гб или 1 Тб либо SATA емкостью 128 Гб. Встроенный литий-ионный аккумулятор 57 Вт·ч обеспечивает до 15 часов работы в автономном режиме. На борту также имеется сканер отпечатков пальцев, инфракрасная камера для распознавания лиц с функцией Windows Hello, 4G-модем с поддержкой LTE-A. Lenovo ThinkPad X1 Carbon имеет габариты 323х217х16 мм и весит 1,13 кг.
Источник: Lenovo
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