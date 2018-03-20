Реальных конкурентов Face ID не будет до 2019 года

Реальных конкурентов Face ID не будет до 2019 годаСотрудники Reuters пообщались с тремя крупнейшими поставщиками запчастей и пришли к выводу, что у Face ID сейчас нет конкурентов.

Производителям Android-смартфонов придётся подождать до 2019 года, чтобы повторить технологию Apple в iPhone X. Это крутой результат.

По словам производителей Viavi Solutions Inc, Finisar Corp и Ams AG, из-за слабых мест в ключевых деталях, массовое производство датчиков 3D-сканирования не будет запущено в 2018 году. Это означает, что Xiaomi, Huawei и другие компании могут отстать от Apple на два года.

Отмечается, что производители Android-устройств хотят получить доступ к VCSEL. Это один из главных компонентов камеры TrueDepth, лазеры с вертикальным излучением.

В Viavi уверены, что этот компонент будет доступен лишь к концу 2018 года, и то в малых объемах. По их мнению, только два Android-смартфона получат такой же продвинутый сканер лиц, как у Apple. И это случится не раньше 2019 года.