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Реальных конкурентов Face ID не будет до 2019 года
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Реальных конкурентов Face ID не будет до 2019 года 

iPhones.ru 7 часов назад
Фото: iPhones.ru
Реальных конкурентов Face ID не будет до 2019 годаСотрудники Reuters пообщались с тремя крупнейшими поставщиками запчастей и пришли к выводу, что у Face ID сейчас нет конкурентов.
Производителям Android-смартфонов придётся подождать до 2019 года, чтобы повторить технологию Apple в iPhone X. Это крутой результат.
По словам производителей Viavi Solutions Inc, Finisar Corp и Ams AG, из-за слабых мест в ключевых деталях, массовое производство датчиков 3D-сканирования не будет запущено в 2018 году. Это означает, что Xiaomi, Huawei и другие компании могут отстать от Apple на два года.
Отмечается, что производители Android-устройств хотят получить доступ к VCSEL. Это один из главных компонентов камеры TrueDepth, лазеры с вертикальным излучением.
В Viavi уверены, что этот компонент будет доступен лишь к концу 2018 года, и то в малых объемах. По их мнению, только два Android-смартфона получат такой же продвинутый сканер лиц, как у Apple. И это случится не раньше 2019 года.
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