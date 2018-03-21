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Безрамочный смартфон Meizu E3 получил двойную камеру 12+20 Мп
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Безрамочный смартфон Meizu E3 получил двойную камеру 12+20 Мп 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: MobileDevice.ru
Как и ожидалось, компания Meizu E3 представила сегодня в Китае смартфон Meizu E3. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне со сканером отпечатков пальцев на боковой грани и двойной основной камерой.
Основная камера сочетает 12-мегапиксельный сенсор Sony с двухцветной светодиодной вспышкой и двойной фазовой системой автофокуса, а также 20-мегапиксельный вспомогательный модуль Sony для информации о глубине и 2,5-кратного зума. Оба модуля защищены сапфировым стеклом.
Meizu E3 заключён в металлический корпус, оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 3360 мАч с быстрой зарядкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 128 ГБ.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 156,8 х 75 х 7,6 мм, а вес — 160 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.3.
Meizu E3 предлагается в чёрном, золотистом и синем цветовых вариантах по цене порядка 284 и 315 долларов США, соотвественно. Продажи стартуют с 31 марта 2018 года.
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