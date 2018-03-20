Lenovo выпустила перевёртыши ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga в России

Компания Lenovo объявила о выходе в России обновлённой линейки ноутбуков-перевёртышей ThinkPad Yoga. Модели ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga будут доступны для заказа с середины марта 2018 года.

Трансформеры базируются на процессорах Intel Core 8-го поколения вплоть до i7, до 16 ГБ (у L380 — до 32 ГБ) оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe.

Третье поколение бизнес-ноутбуков ThinkPad X1 Yoga с 14-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD или WQHD с технологией Dolby Vision имеет батарею ёмкостью 54 А∙ч и поддерживает до 15 часов работы без подзарядки. Предусмотрен встроенный 4G-модем. Встроенный стилус ThinkPad Pen Pro распознаёт 4096 степеней нажима. Заряжать стилус можно через порт USB Type-C.

Модель ThinkPad X380 Yoga оснащена IPS-дисплеем с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD, батарей емкостью 51 Вт∙ч, обеспечивает до 13,6 часов автономной работы. Ноутбук ThinkPad L380 Yoga получила батарея емкостью 45 Вт∙ч и поддерживает до 12 часов работы без подзарядки.

Все модели ThinkPad Yoga 2018 года оснащены технологией быстрой зарядки RapidCharge. При весе 1,39 кг и толщине 17 мм ThinkPad X1 Yoga имеет 2 порта USB 3.0 (Type-C) и 2 порта Thunderbolt 3, HDMI, мультиформатный картридер, разъем для подключения док-станции и комбинированный аудиоразъем. Модель L380 Yoga имеет 5 портов USB 3.0, 2 из которых с универсальными разъёмами Type-C.