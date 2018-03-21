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Lenovo представила в России новые ноутбуки для бизнеса
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Lenovo представила в России новые ноутбуки для бизнеса 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Lenovo представила в России ноутбуки ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga, ориентированные на корпоративных клиентов — заказать их можно будет с середины марта 2018 года. Обновленные ноутбуки-перевертыши получили дисплеи с технологией Dolby Vision, сканеры отпечатков пальцев, батареи с технологией быстрой зарядки и 4G модемы.
ThinkPad X1 Yoga оснащены 14-дюймовыми IPS-дисплеями с технологией Dolby Vision, процессорами до Intel Core i7 8-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопителями емкостью до 1 ТБ. Батарея емкостью 54 А*ч обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки. В дополнение к этому новая модель получила 4G-модем и встроенный стилус ThinkPad Pen Pro, распознающий 4096 степеней нажатия.
Ноутбуки ThinkPad X380 Yoga получили дисплей диагональю 13,3 дюйма, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельные накопители объемом от 128 ГБ до 1 ТБ. Батарея емкостью 51 Вт*ч обеспечивает до 13,6 часов автономной работы.
Ноутбук ThinkPad L380 Yoga с FHD IPS экраном с диагональю 13,3 дюйма имеет возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ (DDR4 2400 МГц) и предлагается в модификациях с твердотельными накопителями до 512 ГБ. Батарея емкостью 45 Вт*ч поддерживает до 12 часов работы без подзарядки.
Все модели ThinkPad Yoga 2018 года оснастили технологией быстрой зарядки RapidCharge.
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