Видеообзор: Опыт эксплуатации Huawei P20 Pro

Не так давно состоялась мировая премьера смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro. На презентации много рассказывали о том, что они должны удивить нас тем, как они работают, и в первую очередь камерой. Мы попробовали попользоваться ими в течение пары недель и понять, насколько Huawei, как говорится, смогла.

Я изо дня в день сталкиваюсь с топовыми смартфонами по работе. Для себя мне тоже приходится выбирать флагманские устройства, так как их мощность и камера нужны мне, исходя из моих потребностей. В свое время я сомневался в необходимости таких устройств и даже высказывал свою точку зрения по этому вопросу.

Именно поэтому меня сложно удивить, и было очень интересно, сможет ли это сделать Huawei P20 и особенно его Pro-версия, которую я и выбрал как основную для исследования.

Многие до сих пор не верят в Huawei только потому, что ошибочно считают компанию совсем молодой и неопытной. Как будто она появилась из ничего и начала штамповать смартфоны. На самом деле это крупнейший телекоммуникационный гигант, который является лидером в своей сфере и который существует уже более 30 лет, в течение которых постоянно занимается исследованиями и разработками.

Говоря о смартфоне, первым делом стоит рассказать об эргономике. Когда смартфон попадает в руку, возникает ощущение, что он там и был. Мне больше всего нравилось, как смартфоны Huawei лежат в руке. Это относится и предыдущим моделям серии «Р», к серии «Nova» и даже к большинству смартфонов, которые сделаны под брендом Honor, хотя и не ко всем. Тем не менее Huawei Mate 10, при всей его крутой начинке, мне не очень хорошо лег в руку, поэтому есть исключения.

Сканер отпечатков — как в Huawei Р10, и находится на передней панели чуть ниже экрана. Если это не очень удобно, то всегда есть возможность пользоваться сканером лица, который стал золотым стандартом уже буквально для всех производителей.

Как и на большинстве смартфонов, чьи корни уходят в Китай , в Huawei P20 и P20 Pro на экран уже «из коробки» приклеена пленка. Говорю это без иронии, так это хорошо и всегда дает выбор покупателю, оставить ее или сорвать. Зато не надо будет ее клеить и проявлять свои навыки по избеганию пылинок и пузырьков воздуха, все уже приклеено ровно и качественно.

Кнопка Power, как и в предыдущей модели, имеет определенное украшение, которое выражается в красной полоске. Правда год назад в красный была выкрашена грань кнопки, а не полоска на ней. Но все равно в качестве приятного декоративного элемента это смотрится хорошо, хоть и не ново.

Относительно Huawei P10, материалы корпуса изменились. Теперь задняя стенка стеклянная, а не металлическая. В прошлом году тоже было стекло, но в виде полоски в верхней части корпуса. Теперь корпус выглядит более целостно, и, на мой вкус, это намного гармоничнее.

Разъема для наушников, как и ожидалось, на корпусе нет, но зато комплект поставки очень богатый, и в ней есть свои наушники. Правда, все мы знаем, что такое комплектные наушники и что они из себя представляют, поэтому в комплекте есть и переходник, если не хотите отказываться от проводного звука.

Про выступ в верхней части экрана с осени прошлого года не говорит только ленивый. Кто-то откровенно не любит его, кто-то относится с пренебрежением, а кто-то равнодушно. Пока, как показывает практика, большинство людей настроены негативно. Лично я отношусь к выступу нормально и считаю, что лучше спрятать в «уши» служебную информацию, а экран оставить для более интересной информации.

В P20 и Р20 Pro тоже есть челка, но она очень маленькая. по сравнению с той, что сделана в iPhone X. Там в ней больше элементов, но сейчас я говорю не о функциональности, а о внешнем виде. Те, кому она мешает, может активировать соответствующий режим в настройках и скрыть эту область под черной полосой. Благодаря AMOLED-экрану выступ не будет виден и будет казаться, что сверху просто небольшая рамка.

Как я и говорил, камера — это самое основное, что стоит отметить в этом смартфоне. Есть еще искусственный интеллект, который отвечает за перевод текстов, оптимизацию работы устройства и прочие удобные особенности. Он же отвечает и за работу камеры. Притом, судя по всему, делает он это очень хорошо.

Камера разработана совместно с Leica. Может быть, это ничего и не дает, но судя по тому, как она снимает, становится понятно, что работа проделана не зря. А если посмотреть, как производитель настаивал на презентации, что это именно Leica, становится понятно, что это не просто логотип. Логотипы просто так не клеят, даже его надо заслужить и сделать камеру, соответствующую определенным стандартам качества.

Камера в Huawei P20 Pro тройная. Когда я видел утечки за несколько месяцев до премьеры, я думал, что это только маркетинговая история и нужны эти три модуля исключительно для привлечения клиентов, а реальной пользы от них никакой не будет, но когда увидел, на что они способны, сразу поменял свое мнение.

Подтверждением моих слов будут результаты рейтинга DxOMark, в котором с третьего по седьмое место смартфоны разместились в пределах двух баллов. И это топовые флагманы, которые вышли буквально в последнее время. Huawei P20 оторвался от них на три балла, а P20 Pro сразу на 10! Не это ли говорит о том, что камера действительно на голову выше конкурентов.

На презентации много говорили о том, что камера имеет какие-то нереальные значения ISO, которые не просто в несколько раз больше, чем у iPhone X и Samsung S9, но даже равняются максимальному ISO Canon 5D. К сожалению, сказано — это одно, а сделано — это зачастую совсем другое.

Нельзя не отметить, что в этом случае производитель пошел на некоторые хитрости, но сделал это так, что покупатель не почувствует себя обманутым. Камера не сможет ночью с выдержкой 1/60 секунды сделать снимок как днем, но этого и зеркалки не смогут. Разница в том, что в случае с профессиональным аппаратом придется пользоваться штативом, а Huawei P20 Pro может сделать снимок с 4-секундной выдержкой с рук.

В обычном автоматическом режиме камера тоже может немного высветлить изображение, но оставит помехи и все равно не сделает его таким ярким, как в специальном ночном режиме.

Если в момент, когда камера «впитывает» свет в кадре, произойдет небольшое движение, искусственный интеллект его обработает и ликвидирует. Поэтому для получения четкого снимка достаточно не трясти руками, а просто держать их более-менее ровно и чтобы в кадре не двигалось вообще ничего. На фото ниже собака встала в тот момент, когда производилась съемка, но на фото она все равно лежит.

Подобная фишка с выдержкой и высветлением уже была применена в смартфонах компании, но раньше надо было пользоваться штативом. Теперь этого нет.

Кроме этого, камера позволяет снимать с расширенным диапазоном, когда несколько зон собираются из разных снимков, и они не получаются засвеченными или слишком темными. Правда, в этом режиме изображения иногда получаются слишком контрастными, но зато все объекты будут видны. Это лучше, чем белое небо или темный квадрат на его фоне.

Не забыли китайцы и про портретный режим. Хваленый портретный режим на iPhone X уже не кажется таким крутым и идеальным. Даже Pixel со своими нейросетями тоже перестает выглядеть явным лидером. И становится просто хорошим производителем портретов. Притом портреты на Huawei P20 Pro не просто получаются с мягким размытием, но и позволяют добавить к ним эффекты в виде освещения, как все в том же iPhone X. Правда, их тут меньше.

Также отдельно стоит поговорить и про зум, который отрабатывает гораздо лучше, чем у всех конкурентов. Ниже приведены снимки соответственно в обычном режиме, с трехкратным оптическим увеличением, с пятикратным оптическим увеличением и с десятикратным цифровым увеличением. Все фото сделаны с рук.

Пример обычного фото:

Пример фото с 3х-увеличением:

Пример фото с 5х-увеличением:

Пример фото с 10х-увеличением:

Максимальное разрешение камеры составляет 40 Мп, но если выбрать такое разрешение, то зум будет недоступен. Лично я не вижу смысла снимать с таким разрешением, на мой взгляд, это просто забивание встроенной памяти снимками с излишним разрешением. Лучше делать обычные 10-Мп снимки в хорошем качестве и иметь все функции зумирования.

Фронтальная камера позволяет делать снимки с разрешением почти 25 Мп, что неудивительно для данного производителя, так как Huawei всегда делала большой упор на себяшки, и, что особенно приятно, они не заигрываются с системами улучшения внешности. Поэтому в смартфонах Huawei эффект самый мягкий. В P20 Pro в этом сильно помогает искусственный интеллект, который вообще вносит большой вклад в создание снимков в этом смартфоне.

Кроме хороших снимков, камера может снимать хорошие видео. 4К уже давно никого не удивишь, а вот снимать с частотой 960 кадров в секунду пока могут только единицы смартфонов. Теперь среди них и Huawei. Функция интересная, позволяет разглядеть моменты, но при этом не так важна в повседневной жизни, поэтому с ней, как правило, развлекаешься недолго, а потом возвращаешься к ней пару раз в год.

Кроме всего перечисленного, в камере есть и стандартные режимы для съемки чего-либо, которые Huawei интегрирует почти во все свои смартфоны, но благодаря искусственному интеллекту камера и сама может определять сцену. Например, когда я включил камеру на концерте, сбоку экрана было написано «концерт», а когда навел камеру на своего кота, то телефон понял, что это кот.

Про остальные фирменные функции Huawei тоже не забыли. Например, такие как выделение области экрана костяшками пальцев и другие. При этом, если в Honor 9 Lite это работало не очень хорошо и не всегда с первого раза, то в Huawei P20 Pro это работает максимально качественно и с первого раза.

Говорить о том, что работает смартфон на Snapdragon 845, не так принципиально. Это лучшее, что есть в индустрии на данный момент, и оно есть и у других. Для меня важнее было именно поделиться эмоциями от пользования смартфоном.

Я считаю, что это первый за долгое время смартфон, который привнес что-то действительно интересно, и пусть это опять же не революция, а скорее сильный эволюционный скачек, но он есть, и он сильно выделяет Huawei, которая уже заняла второе место по продажам в России на фоне конкурентов. Если компания продолжит в том же духе, то у нее есть все шансы и на большее.

Да, можно придраться к челке, но это дело вкуса, и кому-то это может понравиться. К объективным даже не недоработкам, а скорее к тому, что можно исправить, можно отнести камеру, которая не может снимать FullHD в 960 fps, но это будет в качестве задания на будущее для инженеров Huawei.

Кстати, для сомневающихся в прочности стекла… Я ронял этот смартфон с высоты около метра на деревянный пол, и ничего с ним не произошло. Если бы был камень, может быть, он разбился бы, но о дерево он даже не поцарапался.