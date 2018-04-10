Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S8 и Sony Xperia XZ2

Для китайцев Huawei P20 Pro — прорыв. На презентации в Париже хуавеевцы излучали радость и гордость, как дети на новогоднем утреннике. «Мы ещё никогда не вкладывали столько сил и средств в разработку флагманов — это такие смартфоны Huawei, которые „подвинут“ конкурентов сильнее, чем когда-либо». Вот и посмотрим, подвинут ли.

А вот Samsung новые Galaxy S9 — застой. Вроде бы и процессор мощный, и камера крутейшая, и полезных мелочей досыпали, а покупатели ропщут: «новый Samsung выглядит почти копией старого» — и в очередь за покупками не выстраиваются. Но куда они денутся с «подводной лодки», когда до уровня Samsung едва ли дотягивает хоть один флагман, кроме iPhone? Или ситуация уже изменилась?

И, наконец, для Sony Xperia XZ2 — всего лишь «заместитель флагмана» 2018 модельного года и дотошная модернизация прошлогодней более высокий «по рангу» XZ Premium. Японская «вещь в себе», которую гнобят фанаты за непривычный дизайн, и о которой мы пока толком не знаем, насколько она хороша. Пора проверять и сравнивать XZ2 с самыми новыми и совершенными флагманами.

Насколько по-разному могут выглядеть три одинаково крутых и современных смартфона

Характеристики

Huawei P20 Pro (CLT-L29C)

Samsung Galaxy S9 (SM-G960F)

Sony Xperia XZ2 (H8266)

Операционная система

Android 8 Oreo

Экран

6,1”, 2240x1080 (18,7:9), OLED, 408 ppi 5,8”, 2960x1440 (18,5:9), AMOLED, 570 ppi 5,8”, 2160x1080 (18:9), IPS, 424 ppi Процессор

HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц)

Exynos 8910, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц)

Графика

Mali-G72 MP12

Mali-G72 MP18

Adreno 630 Оперативная память

Постоянная память

128 ГБ 64 ГБ, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт

4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, aptX, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, aptX, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры

тыловая: 40 Мп, с автофокусом, f/1.8, сенсор 1/1.7”, съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps) тыловая дополнительная: монохромная, 20 Мп, с автофокусом, f/2.0, фронтальная: 20 Мп, с автофокусом, f/2.0 тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/1.5-2.4, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.4 мкм, съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps)

фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.7, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.22 мкм,

тыловая: 19 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/2.3”, размер пикселя 1.22 мкм, съёмка видео 3840x2160 (30 fps), 1920x1080 (960 fps) фронтальная: 5 Мп, с автофокусом, f/2.2, сенсор 1/1.5”

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный

3000 мАч, несъемный

3180 мАч, несъемный

Размеры

155×73,9×7,8 мм 147,7×68,7×8,5 мм 153×72×11,1 мм Масса

180 г 163 г 198 г Защита от воды и пыли

Цена на момент публикации

55 тысяч рублей

60 тысяч рублей

60 тысяч рублей

Дизайн и управление

Дожили (часть первая): дизайн Samsung Galaxy edge теперь можно называть «классическим». Потому в троице участников теста только Samsung похож сам на себя и не даёт поводов для критики. Для того, чтобы превратить Galaxy S8, «мыльницу» с элементами управления «труднодоступных местах», в удобный в использовании мобильник, Samsung сделал смартфон… толще. Непопулярная среди производителей тенденция, зато корейцы убили одним махом двух собак зайцев.

Новый Samsung выглядит так же, как старый Samsung. А такое позволительно только iPhone

Чёрный глянцевый Galaxy — классика жанра

Боковины стали шире и за них теперь удобно держаться, а сканер отпечатков c нелепого места сбоку от камеры переехал ниже. Он по-прежнему слишком узкий, чтобы называться идеально удобным, но разблокировать смартфон теперь можно, не пачкая камеру и не проклиная дизайнеров. Особенно довольны будут левши. Смущает только, что пластик, который обрамляет сканер, сопротивляется царапинам даже хуже, чем закаленное стекло на задней крышке: краска не облезает, но росчерки царапинами на окантовке сканера появились уже спустя две недели использования.

После идиотского сканера в Galaxy S8 работа над ошибками в «девятке» кажется идеалом. Хотя до идеала ещё далеко

Дожили (часть вторая, «Дожили возвращается»): 5,8 дюйма экрана — это теперь компактный смартфон. Даже не так: это самый компактный флагман 2018 модельного года, если не принимать во внимание узкоспециализированные Xperia Compact. Единственный среди участников теста смартфон, которым удобно управлять одной рукой, единственный современный флагман с полноценными слотами-портами — есть и разъём для microSD, и привычный 3,5 мм вход для наушников, и беспроводная зарядка.

Из всей троицы только Samsung оставил на корпусе отдельный разъём для наушников

Конечно, отдельная кнопка для Bixby по-прежнему скорее действует на нервы, чем помогает, а ещё немного смущает, что новый и дорогой Samsung со стороны выглядит, как старый и недорогой — Galaxy S8 стоимостью 33-35 тысяч на расстоянии в 3–5 шагов уже не отличишь от новинки, если мы говорим о чёрной и серебристой расцветках. Поэтому покупайте, товарищи, Самсунги в цвете «ультрафиолет» — они не только симпатичнее внешне, но и выглядят в глазах окружающих новыми смартфонами.

Застой во внешности флагманов Samsung уж очень затянулся: с выхода Galaxy S6 edge в 2015 году дизайнеры валяют дурака и чаще занимаются вредительством (убрали слот в Galaxy S6 — вернули в Galaxy S7 , испортили сканер в Galaxy S8 — исправили в Galaxy S9), чем полезными делами. Но именно в «Девятке» всё устаканилось в лучшем виде: вы получаете узнаваемый, абсолютно самсунговский корпус вообще со всеми «прибамбасами» в то время, когда конкуренты даже этого не смогли и просто штампуют клоны iPhone X без намёка на практичность.

Самая красивая тыловая панель — в Sony. Но она же и самая неудобная

Да-да, я на тебя смотрю, Huawei — зачем после красивого и самодостаточного Mate 10 Pro нужно было откапывать китайское идолопоклонничество и перерисовывать дизайн самого уродливого флагмана 2017 года? Хорошо ли себя чувствовал дизайнер, когда получал гонорар за разработку «уникального фирменного стиля»? Вы ведь понимаете, что нельзя перегнать Apple , если повторять дизайн iPhone, который вышел полгода назад? И что идея продавать мобильники в стиле «как iPhone, но дешевле» уже не приживётся, потому что «дешевле» уже не настолько, как раньше?

Huawei P20 Pro = iPhone X со сканером вместо натянутого по нижнюю грань экрана. Поначалу это очень обидно

Если Samsung Galaxy S9 у вас в руках просто не будут замечать, то с Huawei P20 Pro вам сначала позавидуют: «разбогател — с iPhone X ходит!», потом вы покраснеете и объясните, что это не iPhone. Знакомые сменят зависть на любопытство и спросят: «Ну, зато недорого, наверное?». А когда услышат про 55 тысяч рублей, посмотрят на вас с сочувствием и, может быть, выругаются матом сквозь смех. В такие моменты чувствуешь себя водителем китайского Range Rover — в плохом смысле этого слова.

Обидно, ведь Huawei P20 Pro — это не только не подделка, но и более крутой смартфон в сравнении с iPhone или остальными смартфонами 2017–2018 годов! Даже в корпусе, над которым все хихикают. Как-никак, самый ёмкий аккумулятор среди флагманов в самом тонком корпусе! Самая классная расцветка (не у нас на тесте, а вообще) — градиент, корпус цвета «хамелеон». И единственный безоговорочно удобный сканер отпечатков пальцев на лицевой панели. Это компенсирует досаду от того, что «чёлка» на экране есть, а дисплей до нижней грани, как в iPhone, не дотянули.

Huawei пожертвовал площадью дисплея на лицевой панели, но сделал самый удобный сканер отпечатков

Но большой аккумулятор в корпусе есть отчасти потому, что внутри не оставили места под привычные полезности: нет ни беспроводной зарядки, ни разъёма для карт памяти (только две nano-SIM), ни разъёма для наушников (используйте, мол, переходник с USB-C). А в синей расцветке и с цветом «хамелеон» боковые грани смартфона глянцевые и скользкие, как стакан, испачканный селедочным жиром. Благо, в чёрном цвете боковины уже матовые, а значит нет и претензий.

Корпус чёрного Huawei P20 Pro переливается разными оттенками от «рояльного» до тёмно-серого

Китайцы, кстати говоря, сами понимают, что «монобровь» на экране выглядит уродливо, поэтому в настройках системы есть возможность «закрасить» чёрным цветом верхнюю часть дисплея и замаскировать вырез. Выглядит намного лучше, а белые индикаторы уведомлений и заряда на чёрном фоне не менее удобны. Только есть риск, что когда передумаете и уберёте заливку чёрным цветом, на её месте появится бледная полоса — дисплеи OLED/AMOLED имеют свойство «выгорать» как старые кинескопы и картинка, которую смартфон показывал месяцы подряд, есть риск, пропечатается на экране навечно. Но ничего не поделаешь — когда выбираешь между «красиво» и «натурально», первый вариант часто оказывается рискованным. Анджелина Джоли , которая добровольно удалила свою роскошную грудь, гарантирует это.

Лёгким движением руки челки превращаются… превращаются чёлки… в монолитный экран в стиле Samsung!

Не так страшны 11 мм толщины (против 7,8 мм у Huawei и 8,5 мм у Samsung) и изогнутая крышка в флагмане Sony, как её сцепные свойства. Мало того, что смартфон постоянно куда-то уползает, если поверхность не идеально ровная, так он ещё и крутится на спине вокруг своей оси, как черепашка, каждый раз, когда кладёшь его на стол. И если в брюках обтекаемый Sony носить удобно, то в кармане куртки тяжёлый корпус формы морской гальки заваливается на бока и норовит выскользнуть и убиться об асфальт на улице.

Крышка «лодочкой» всё время переливается отражениями. И это очень красиво.

На месте, где должен быть сканер отпечатков, нет ничего, в следующей наиболее вероятной локации расположилась камера (берёте в руки смартфон и гарантированно пачкаете стекло камеры в попытках нащупать сканер), а сам сканер издевательски расположен на одну фалангу пальца ниже. Ещё человеконенавистники, которые проектировали смартфон, успели выкорчевать разъём для наушников и проконтролировать, чтобы клавиши на боковой грани были такими же тощими, как в менее крупных смартфонах Sony.

В самом толстом среди конкурентов флагмане Sony — самые тонкие клавиши

Спасибо японцам, что не стали перерисовывать iPhone X, но от такого слияния ужа с ежом хочется перекреститься и спросить: «Ребята, а ради чего это всё?». Явно не ради аккумулятора — куда более стройный Samsung уступает в ёмкости «батарейки» жалкие 180 мАч. И не ради быстрой зарядки (Samsung поддерживает USB Power Delivery, Huawei «кушает» 5 A, в Sony есть только привычный Quick Charge 3.0). Наверное, ради избранных японцами функций: быстрой беспроводной зарядки и полноценной водозащиты — и, конечно, красоты. Чёрный цвет в Xperia XZ2, извините за тавтологию, самый чёрный — классный, «рояльный», глубокий, а на изогнутой крышке постоянно преломляется и отображается что-нибудь близлежащее.

Спереди скруглённый Sony Xperia XZ2 выглядит таким же угловатым, как и старые модели

Странное ощущение: даже с новомодным вытянутым экраном 18:9 Xperia XZ2 кажется пришельцем из прошлого. Тяжеловесной и громоздкой настолько, чтобы передать дух «лопаты» T2/Z Ultra, но не травмировать психику всех, кто отвык от смартфонов размером с планшет. Получилось убедительно, как если бы вам сейчас в квартире выбил ногой дверь дядька в малиновом пиджаке. Но, как и в случае с дядькой, не все проникнутся ностальгией к «дедовским» методам постройки «демократии»/смартфонов в 2018 году.

Короче : Sony самый красивый, но толстый и скользкий, Samsung сделал чуть более удобный вариант корпуса в стиле старого Galaxy S8, Huawei все принимают за поддельный Apple iPhone X.

Экран

Аплодирую китайцам: по многим параметрам дисплея они перещеголяли Samsung, который для себя любимого на своих собственных фабриках всегда изготавливал самые классные OLED-экраны с недостижимыми для конкурентов характеристиками. Сейчас единственная серьёзная причина предпочесть дисплей в Galaxy S9, а не P20 Pro — чёткость картинки.

Нельзя сказать, что изображение в Huawei мутное, но в 6,1 дюйма китайского смартфона запихнули меньше пикселей, чем в 5,8 дюйма «компактного» флагмана Samsung. И если вы прилипните носом к экрану смартфона, разглядеть отдельные точки в Самсунге вы всё равно не сможете, а вот в Хуавее будет видно, из чего же, из чего же, из чего же, сделаны наши ОЛЕДы.

Зато дисплей в Huawei ярче (Samsung всегда чуть «обрезает» характеристики младшей модели, чтобы S9+ был круче) и тоже идеально передаёт цвета. В сравнении с Huawei Mate 10 Pro матрица в новом флагмане изменилась слабо, но китайцы смогли — нашли классную OLED-матрицу без экономии на «спичках», пересилили себя и кроме пошлого режима с яркими перенасыщенными цветами добавили фотографически правильную цветопередачу.

Значит ли это, что «хуавеевский» дисплей лучше «самсунговского»? Нет — в мелочах корейцы по-прежнему отстают. Во-первых, в режиме авто-яркости в правильных условиях (на пляже под лучами солнца где-нибудь в Египте , например) дисплей Galaxy S9 может начать светить аж при 1100 кд/м2. Это просто зверский уровень яркости, при котором экран не понадобится прикрывать ладошкой даже в очень солнечную погоду, ни в одном смартфоне нет настолько высокой предельной авто-яркости. Но экстремальная яркость — штука тонкая: расход аккумулятора в таком режиме зверский, да и для дисплея вредно работать в таком режиме подолгу. Поэтому автоматика сама решает, когда ей включать «суперспособности», но хорошо уже то, что они есть.

Характеристики дисплеев («Базовый» режим)

Huawei P20 Pro (режим «Обычные цвета»)

Samsung Galaxy S9 (режим «Основной»)

Sony Xperia XZ2 (режим «Профессиональный»)

Максимальный уровень яркости (макс. /мин.)

430/3 кд/м2 380/1 кд/м2 580/6 кд/м2 Контрастность (больше = лучше)

1300:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже)

DeltaE (меньше = лучше)

Гамма (идеальная — 2,2)

Цветовая температура (идеальная = 6500K)

6500K

6500K

8500K

А ещё AMOLED-матрица в Samsung откалибрована под кинотеатральную цветовую палитру DCI-P3 (больше оттенков, чем в стандартном sRGB, очень полезно для видео в формате HDR, которое «взлетит» в ближайшем будущем). Huawei, теоретически, тоже дружит с аналогичной реализацией HDR10 (потому что ещё Mate 10 Pro получил дисплей с поддержкой такой цветопередачи), но только теоретически: официальных упоминаний о «заделе на будущее для кино» в P20 Pro хуавеевцы не делали.

Дисплей в Sony — другая школа. В то время, как все конкуренты ставят в флагманские мобильники OLED/AMOLED-матрицы, японцы по-прежнему верны IPS, типу дисплеев, который до недавнего времени был во всех смартфонах, кроме Samsung.

Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое — у каждого типа матрицы есть свои преимущества. Например, Sony будет милее тем, кто замечает мерцание AMOLED-дисплеев (в них каждый пиксель светится отдельно, а у IPS подсветка общая на весь экран). Да и по детализации картинки Sony опережает Huawei: в AMOLED/OLED пиксели не полноценные, а «разбавленные» (технология PenTile), поэтому даже при одинаковом размере экранов Xperia всё равно отображала бы картинку чуть чётче, чем P20 Pro. В защиту OLED можно сказать, что они менее интенсивно расходуют заряд аккумулятора и с них проще считывать информацию под лучами солнца летом. Нет в мире совершенства…

Но ещё больше жаль, что совершенства нет в японских флагманских мобильниках: какие режимы отображения в Xperia XZ2 ни выбирай, оттенки всё равно будут перекошены в сторону синевы. Такое чувство, будто разглядываешь картинку на экране сквозь слегка тонированные солнцезащитные очки. Жить с этим можно, но когда очки снимаешь (смотришь на экран Samsung, Huawei или хороший монитор или телевизор), понимаешь, что что-то с картинкой на экране твоего смартфона не то. Надеюсь, японцы тоже понимают эту фальшь и исправят цветопередачу экрана в новых прошивках.

Короче: Экран Samsung идеален по цветопередаче, но урезан по уровню яркости, в Huawei с цветопередачей всё тоже круто, но ниже чёткость картинки, а в дисплее Sony «расплескалась синева» где нужно, и где не нужно

Звук (наушники)

Качество звука в наушниках — одна из дисциплин, за которые Sony Xperia XZ2 хочется прощать все недостатки. Самый качественно звучащий мобильник в нашей троице флагманов! Чёткости навалом, но даже «тарелки» не режут слух, объём ненавязчивый, без эха, эффектов «аквариума» и прочей пошлятины, а из голоса, инструментов и спецэффектов ничего не «бьёт по ушам» и не действует на нервы, даже если слушать музыку долгие часы подряд. Громкости хватает даже на высокоомные (читай: огроменные) мониторные наушники формата «сбитый лётчик», причём качество звука одинаково высокое, в какую сторону вы бы ни крутили ползунок. Всё настолько хорошо, что даже не возникает желания такой звук редактировать.

Но если всё-таки хочется «приправить» звук кинотеатральным объёмом (настройки Surround), заставить бас «прокачивать» наушники (Clear Bass) или улучшить аудиозапись (DSEE HX), изуродованную временем и борьбой с правообладателями во ВКонтакте, всё это можно сделать.

А вот в Samsung всё это нужно делать, потому что звук в корейском флагмане «с завода» вас неприятно удивит — смартфон за тысячу баксов играет почти так же, как Galaxy J5 (2017), который в четыре раза дешевле. Запас громкости, конечно, огромнейший (оглохнете раньше, чем докрутите громкость до предельного уровня), но чёткость звучания какая-то не флагманская, а само звучание настолько плоское, будто ваши наушники изготовлены из пластиковых ведёрок, тех, что разбросаны на детских площадках. Или как если бы вы чуть простыли и у вас притупился слух.

Аудиоплеер в Huawei P20 Pro Настройки звука в Huawei P20 Pro Настройки звука в Samsung Galaxy S9 Сразу портится настроение, думаешь «какого чёрта? Не может же всё быть настолько плохо?!» и начинаешь искать настройки аудио. И правильно делаешь, потому что для хорошего звучания в Galaxy S9 нужно:

включить в настройках аудио Dolby Atmos (он почему-то изначально выключен)

переключить в нём режим с «Авто» на «Музыку». Потому что «Авто» — идиот и выдаёт глухой звук, будто из салона закрытых тюнингованных «Жигулей», и сквозь это «бу-бу-бу» орёт вокалист, а что там ещё в песне происходит — не очень понятно. В режиме «Музыка» чёткость становится такой же, как в Sony, а басы чуть более интенсивными — то, что надо!

найти эквалайзер (крутилки для тонкой настройки звука) и выставить все значения на средний уровень. Изначально они «кривые» и подходят для каких-то там наушников (комплектных, наверное?), но уж точно не для тех, к которым вы привыкли.

по желанию включить UHQ Upscaler, который «вытягивает» изначально не очень качественные аудиозаписи. По желанию — потому что, как и всякая автоматика, иногда он делает немного «пришибленными» и плоскими изначально качественные аудиотреки.

И только после этого Samsung начинает звучать так же, как Sony звучит «из коробки».

Huawei рассказывают, что звук для P20 Pro настраивали специалисты Dolby, но, судя по качеству звучания, в настройке участвовали охранники, которые остались в офисе Dolby Corporation, пока остальные отправились доводить до ума звук в Samsung.

Настройки звука в Samsung Galaxy S9 Настройки звука в Sony Xperia XZ2 Настройки звука в Sony Xperia XZ2 Охранники, как водится, оказались «чёткими» ребятами, поэтому басов навалили столько, чтоб аж череп дрожал, а объёма здесь столько, чтоб 3D-кинотеатры содрогнулись. От такого количества «переливающейся» объёмной музыки и баса «крышу сносит», и, если вы дадите Huawei P20 Pro школьникам, весь класс после прослушивания постановит, что вот он — идеальный звук в мобильнике.

Но ребята постарше и все владельцы приличных наушников будут грустить и… да-да, ковырять настройки аудио! В Huawei управление звуком Dolby изначально включено, но «Умный» режим в действительности настолько же «тупой», как и «Авто» в Samsung — звук с эффектами вокзального громкоговорителя мало кому понравится. Переключаем Dolby на режим «Музыка» и разгул объёма в обнимку с басом ужимается до терпимых величин.

Теперь придётся решить, оставлять всё в таком виде или настраивать звук до победного конца. Если вы настоящий джедай, выбирать придётся между «открытым» (бубнёж басами), «богатым» (орёт в ухо голосом певца, на втором плане басы, больше ничего не слышно), «направленным» (то же самое, но без басов) и нейтральным эквалайзером. Лучше остановиться на последнем, а потом вручную подвинуть ползунки ручной настройки на свой вкус. Накрутить звучание до более-мене приемлемого уровня сможете без труда, но полностью избавиться от «кастрюльных» оттенков в звучании не получится — можно лишь сделать их минимально заметными. И с тем, что на последних трёх делениях громкости (запас, кстати, поболее, чем у Sony) звук портится тем больше, чем громче вы его делаете, тоже ничего не поделать.

Короче: Sony звучит круто и дорого сразу, Samsung для такого качества звука нужно долго настраивать, а Huawei нужно настраивать, чтобы он звучал хотя бы как не настроенный Samsung

Звук (стереодинамики)

Это и грустно, и смешно, но в Sony, при его прекрасном звуке в наушниках и толстом корпусе самые унылые стереодинамики среди всех участников теста: тихие, без басов, писклявые. Такое чувство, что смартфон недавно плавал в воде и до конца не просох. В качестве «моральной компенсации» в Xperia XZ2 есть система Dynamic Vibration, которая умеет делать «др-р-р-р, д-рр-р-р» вибромотором в такт музыке, но ни громкость, ни качества звука, как вы понимаете, она не улучшает.

Huawei играет лучше — заметно громче, не настолько чётко, зато уже хотя бы средние частоты прослеживаются. Никакого визга или хрипов на любой громкости, но вот оттенок звука, будто P20 Pro играет изнутри алюминиевого бидона, немного напрягает — на «болтологии» из YouTube это не заметно, а вот слушать музыку с удовольствием уже не получается.

От Самсунга, самого маленького смартфона среди участников теста, вообще не ожидаешь вообще никаких подвигов, но он приятно удивляет. Чистые «шелестящие» звонкие и самые громкие из нашей троицы динамики, в которых присутствуют и неплохо играют и средние частоты тоже. Говорить, что в звуке есть бас, большое преувеличение, но бубнящие бас-гитары в Galaxy S9 хотя бы намекают, что они бубнят, а ударные инструменты звучат отчётливо, не сливаясь в кашу, как в Huawei. Моё почтение.

Железо

Sony — мечта любителя игр на смартфоне! И не только потому, что Xperia XZ2 умеет дрожать в руках в процессе игры, как контроллер в PlayStation, но и в силу того, что Snapdragon 845 — самый могучий чип по графической части в смартфонах 2018 года. С учётом того, что пикселей в экране Sony тоже не рекордное количество, игры просто «летают».

Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL)

А вот от прыти Xperia в работе с приложениями восторгов уже нет. Никаких зависаний или даже подёргиваний в процессе работы Sony не выдаёт, просто вам ожидают средние по скорости (всегда средние, вне зависимости от загруженности) переключения и переходы по меню.

На этом фоне Huawei со своим устаревшим (прошлогодним) процессором просто «космолёт» — в любых условиях запускает приложения и переключается между ними всегда быстрее, чем Sony, и в большинстве ситуаций быстрее, чем Samsung. И не «захлёбывается», даже если набить его вообще всеми приложениями, которыми только в голову взбредёт — с 6 ГБ оперативной памяти можно запустить десяток мессенджеров, открыть сайт в интернете, книгу и видеозапись, а потом переключаться между ними, и ни одно приложение не «выпадет» из памяти, не запустится с нуля, а будет ожидать вас в полной боевой готовности. Просто шик!

Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

С другой стороны, Huawei самый «дохлый» в играх — здесь и сейчас на дисплее Full HD+ всё в порядке, но графика в Samsung и Sony эдак на 50-60% круче, и года через два вам это аукнется менее качественной картинкой в новых гонках/стрелялках.

По скорости работы во всех процессорных «пузомерках» Самсунг впереди, но в реальности Huawei всё же проворнее, а «кореец» всего лишь избавился от задумчивости, в которую при высокой нагрузке впадали Galaxy S8/Note8. В играх всё очень круто и быстро в разрешении Full HD+ (в котором он, между прочим, изначально работает), но стоит переключить экран в Quad HD+ и работать на полную чёткость, как… всё по-прежнему круто, но смартфон уже заметно сильнее нагревается, а аккумулятор начинает разряжаться зверски быстро. Поэтому для игр — только «Оптимальный» режим работы. Во всех остальных случаях Samsung медленнее Хуавея, но чуть быстрее, чем Sony.

Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 7)

Короче: Xperia XZ2 — зверски быстрый смартфон для игр, Huawei самый проворный в приложениях, а Samsung — золотая середина в приложениях и прожорливый «кипятильник», если вам вздумается играть на полной чёткости дисплея

Производители понимают, что большинству покупателей нет дела до крутизны процессоров, поэтому каждый флагманский смартфон обязательно нафарширован какой-нибудь программной всячиной — нужно или не очень.

Больше всего этого добра (кто бы сомневался) — в Samsung. Даже при первой настройке Galaxy S9 предлагает вам много «гербалайфа» из «рекомендованных» приложений из фирменного магазина. Если откажетесь, получите минимум непонятных ярлыков в меню, но всё равно много «наворотов». Например, возможность смартфона работать в амплуа настольного компьютера (нужен переходник Samsung DeX), пока экран самого мобильника превращается в «ноутбучный» тачпад. Или записывать на видео, как вы играете в игры, чтобы потом выкладывать это в интернет (такие времена — модно смотреть, а не заниматься самому). Или управлять умными холодильниками и прочими утюгами дистанционно (если это продукция Samsung и она умеет выходить в интернет). Сделать мультяшный отпечаток своей «морды лица», чтобы отправлять её в сообщениях друзьям.

Интерфейс Android 8 в Samsung Galaxy S9 Или прятать приложения и фотки в отдельное меню с глаз подальше (находка для героев-любовников). Переключаться между режимами производительности, как на компьютерах с Windows. Вести автоматизированную диету или смотреть, как будет выглядеть макияж на вашем лице перед тем, как покупать косметику. При этом оформление системы в Самсунгах ещё и выглядит круто — минимализм, но в стиле «компьютеров будущего».

Короче: В Huawei очень много «ускорялок» системы и «пряталок» паролей, картинок под замок, Samsung набит всячиной из категорий «выйду на пенсию — разберусь, как оно работает». Sony пытается балансировать между этими двумя подходами

Sony, на первый взгляд, нафарширован скромнее, но это только на первый взгляд. В Xperia XZ2 нет лабиринтов меню и бездны переключателей непонятного назначения, как в Samsung, но среди привычных часов, калькулятора, аудио-видеоплееров и браузеров есть возможность отсканировать своё лицо подробнейшим образом (Sony обещают договориться с игроделами, чтобы в будущем вы могли выбирать свою внешность из 3D-модели Xperia для действующих лиц в играх), включить дополненную реальность (мультяшки будут бегать в кадре камеры по столам/кроватям, как живые), дорисовать себе парик или усы в прямом эфире. Есть даже глуповатый цифровой помощник (до «Алисы» ещё очень далеко) и навязчивый антивирус AVG, который регулярно просит «купи меня, тебе что, жаль денег на безопасность?».

Интерфейс Android 8 в Sony Xperia XZ2 В Huawei тоже есть и дополненная реальность, и предустановленные бесполезности (всякие Booking.com и бестолковый переводчик текста по фотографиям). Но есть и по-китайски полезные штуковины — возможность составлять «чёрные списки» SMS и вызовов, запретить автоматически включаться бесполезным приложениям, дублировать приложения, которые можно было ставить только в единственном экземпляре (как вам два WhatsApp с разными номерами на одном смартфоне?), ставить пароль/сканер отпечатков на запуск отдельных приложений и игр и другие приятности.

Интерфейс Android 8 в Huawei P20 Pro Камеры

Сравнение камер — долгая и нудная процедура, поэтому начнём с селфи-камер. С ними всё понятно — Samsung фотографирует хорошо всегда, Sony огорчает «рыхлыми» фотографиями днём, но радует цветопередачей ночью, Huawei делает красивые с художественной точки зрения автопортреты в светлое время суток (правда, размытие фона даже с отключенным размытием фона напрягает), но ночью «слепнет», если в кадре есть фонари и детализацией не особо радует.

Фронтальная камера Huawei (день)

Фронтальная камера Samsung (день)

Фронтальная камера Sony (день)

Фронтальная камера Huawei (ночь)

Фронтальная камера Samsung (ночь)

Фронтальная камера Sony (ночь)

О тыловых камерах участников теста можно было бы написать три здоровенных статьи, потому что камеры в каждом из наших смартфонов уникальные. Но придётся успеть всё сразу в одном параграфе.

Ночное фото (полноразмерное фото на примере Samsung)

Фрагмент — Huawei

Фрагмент — Samsung

Фрагмент — Sony

«В Техасе всё большое», — говорилось в одном известном анекдоте. По этой логике кажется, что Huawei из Техаса. Огромный сенсор камеры (чем больше — тем лучше для качества фото), самый крутой пятикратный зум (увеличение) без потери качества, три камеры, чтобы этот зум работал как следует, была возможность замыливать фон и чтобы чёрно-белая вспомогательная камера помогала «вытягивать» ночные снимки. И 40 мегапикселей… которые, правда, нельзя считать «в лоб». Потому что камера, в отличие от всех других смартфонов, относится к типу Quad Bayer с группировкой пикселей 2x2. Считать 10 реальных мегапикселей 40 мегапикселями — это как считать жилет на собаке четырьмя жилетами, потому что у собаки четыре лапы.

Huawei

Samsung

Но бог с ними, с мегапикселями. Всё, что вам нужно помнить о камере в Huawei P20 Pro — она лучше всех приспособлена к съёмке в темноте, потому что в «байеровских» камерах высветлять кадр (задирать ISO, чувствительность камеры) можно в очень широких пределах без особой порчи для картинки. Если в вашем смартфоне есть ручной режим, включите его и попробуйте крутануть ISO хотя бы до 600-800 — качество картинки упадёт ниже плинтуса. В Huawei камера может переключать ISO до 1000-1500 и фото будет всё ещё качественным. А в полной темноте смартфон может выкрутить ISO до 2000-4000 — это ещё не «ночное видение», но мобильник видит в кромешной темноте больше, чем видите вы, и чтобы это запечатлеть, не нужно во время съёмки замереть/не дышать, как в обычных смартфонах, где сделать фото светлее без потери качества можно только длинной выдержкой.

Huawei

Samsung

Фотографам на заметку: автоматика может крутить ISO вплоть до 6400, но в ручном режиме её можно использовать в диапазоне «всего лишь» 50-3200. Для качественных кадров этого, по большому счёту, достаточно.

Задирать ISO вместо того, чтобы ставить длительную выдержку — это для любителей фото очень непривычная процедура. Как если бы вы рулили автомобилем не кистями, а локтями рук. Поэтому Huawei поработал над автоматикой и сделал очень крутой режим «Ночь» — в нём смартфон четыре секунды фотографирует объект в тёмном/светлом состоянии, а потом склеивает всё это в красочный и очень чёткий ночной пейзаж. Именно пейзаж, потому что людей лучше фотографировать в «просто» авто-режиме — «Ночь» завышает контрастность и насыщенность и больше подходит для съёмки средним/общим планом.

Днём Huawei тоже фотографирует хорошо — диапазон (возможность без засветов и «мглы» одновременно запечатлеть тёмные стволы деревьев и светло-голубое небо) шикарный, гибридный зум позволят снимать на солидном для мобильника расстоянии при всё ещё хорошем качестве, фокусировка очень быстрая, а на близком расстоянии — сверхбыстрая, потому что китайцы запихнули в смартфон лазерный автофокус.

Зум 5x — Samsung

Зум 5x — Sony

Зум 5x — Huawei

Samsung на этом фоне немного теряется, особенно в варианте S9 — у S9+ хотя бы есть широкоформатный сенсор и какой-никакой зум без потери качества, тогда как у нас на тесте «однокамерник». Но даже он дороже Huawei P20 Pro при меньшем объёме встроенной памяти, поэтому выбираем из того, что можно купить за 55-60 тысяч рублей ровно.

И Samsung здесь безоговорочно самый крутой в двух дисциплинах: во-первых, в съёмке со сверхкороткой выдержкой. Если Huawei для ночной съёмки городили экзотического типа камеру, то Samsung использовал проверенный сенсор, конструктивно сходный с тем, что мы видели в Galaxy Note8, но с очень крутым объективом («оптикой») с изменяемой диафрагмой. Перевожу на человеческий язык — ночью смартфон «раскрывает глаза глаз» чтобы лучше видеть в темноте, днём «прищуривается», чтобы не замыливать картинку там, где её нежелательно замыливать и лучше фотографировать в солнечные дни.

Huawei

Samsung

Так вот, со сверхраскрытой диафрагмой в ручном режиме Samsung — лучший смартфон для съёмки не то, что на ходу, а даже на бегу. Потому что смартфон будет способен делать качественный кадр за 1/1000 или даже 1/2500 долю секунды. Это очень быстро — все другие смартфоны будут либо «размазывать в кашу» кадр, если попытаетесь фотографировать красиво и на бегу, либо сделают картинку слишком тёмной, если вы заставите их фотографировать за 1/2500 долю секунды. С Самсунгом таких проблем нет.

Во-вторых, Samsung единственный из троицы тестовых смартфонов умеет снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Наконец не нужно выбирать между «живеньким» и чётким видео в настройках камеры! В сравнении с Huawei, у которого 4K-видеозапись всегда «прыгучая», будто снимает алкоголик трясущимися руками, просто шик!

Sony — самый крутой смартфон для съёмки сверхбыстрого видео. Это когда вы снимаете что-то за долю секунды, а потом просматриваете видео, в котором о-о-оче-нь медленно и очень подробно показывается происходящее.

Все три смартфона умеют снимать такое видео при 960 к/с, но только Sony умеет делать это в разрешении 1080p. С учётом того, что камера перекочевала в XZ2 из прошлогодних XZ1/XZ Premium, а нововведение держится на более мощном процессоре, смартфон, в отличие от конкурентов, снимает slow-mo 1080p не за 0,2 сек., а всего лишь за 0,1 сек. В итоге поймать момент становится ещё сложнее. Впрочем, можно снимать по-старинке в течение 0,2 сек в 720p.

Зато при съёмке на улице именно Sony выдаст самый качественный видеоролик — Full HD в супер-слоумо выглядит очень-очень! В помещении, правда, всё не так радужно (избыток мегапикселей и плохую по-флагманским меркам светосилу в камере никто не отменял) и 720p в исполнении Huawei выглядят чётче, чем 1080p в «лесенках» и артефактах у Sony.

Но поистине «бомбическое» качество Sony выдаёт при съёмке видео в 4K HDR. Настолько крутого сочетания цветопередачи и съёмки в светлое время суток нет ни у кого! Ночью впечатление немного портит «нервная» программная стабилизация видео, но картинка всё равно остаётся красочной — глаз не оторвать. Жаль, что на мониторах без поддержки HDR видео будет выглядеть напротив, бледным и тоскливым. Но ничего не поделаешь: крутому видео — крутое оборудование. Иначе мы бы сидели за 17” ЭЛТ-мониторами и по-прежнему не видели отличий DVD от Full HD.

Фотографирует Xperia не настолько впечатляюще. Сенсор тыловой камеры внутри XZ2 более крутой, чем тот, который стоит в Samsung, но оптической стабилизации (страховки от тряски, с которой смартфон может «тянуть» более высокое качество в авто-режиме) нет, а автоматика, хоть и более сообразительная в сравнении с корейской, каждый раз перестраховывается и между высоким качеством + риском смазать кадр и средним качеством + без риска смазать кадр выбирает второй вариант.

В ручном режиме снимать на Sony — удовольствие. Смартфон сразу показывает, как будет выглядеть картинка при выставленных настройках ещё до съёмки (Huawei и Samsung с некоторого порога выдержки перестают отображать изменения в видоискателе), можно даже включить HDR в ручной съёмке (конкуренты таких вольностей не позволяют)! Но всё это — для тех, кто неспешно ходит по городу, разглядывает достопримечательности и выбирает ракурсы для съёмки. А для фото «здесь и сейчас, а то будет поздно» Huawei и Samsung подходят лучше.

Короче: Huawei лучше всех справляется с ночными фото и у него лучший зум (увеличение) без потери качества. Samsung прекрасно фотографирует в движении и снимает видео без тряски даже в 4K. Sony лучше всех снимает сверхбыстрое видео (замедленное, как в боевиках) и снимает 4K-видео с идеальной цветопередачей

Автономность

«Обзорщецкая» мудрость гласит: если видишь новый Samsung серии S или Note с хорошей автономностью — не верь глазам своим, а проверь, не стоит ли в нём режим «Сбалансированный» вместо полноценного режима работы.

Хитрые корейцы навалили в смартфон всячески «максимальных» характеристик, но аккумулятор со всем этим добром справляется плоховато, поэтому до тех пор, пока вы не переключите режим работы вручную (в шторке уведомления), ваш крутой и дорогой Samsung занижает чёткость дисплея и показывает разрешение Full HD+ вместо Quad HD+, а процессор работает в чуть задушенном режиме, чтобы экономить заряд аккумулятора. Это всё равно, что купить холодильник, в котором морозилку и освещение нужно включать «особым поручением».

Но мы сыграем по правилам Самсунга — используем отдельные режимы для отдельных замеров автономности. И в таком случае уже оказывается, что игры в качестве Quad HD выедают аккумулятор за считанные часы, а режим «Развлечения», в котором UHQ Upscaler «дорисовывает» до нормальной чёткости низкокачественные видеоролики, тоже снижает автономность на несколько часов в сравнении с задушенным «оптимальным» режимом в Full HD. В общем, если надумаете использовать характеристики Samsung не в щадящем режиме, а «на все деньги» — смартфона хватит максимум на сутки, иногда меньше.

Автономность при 200 кд/м2 яркости дисплея

В Huawei такой «ловкости рук без мошенничества» нет — всё по-китайски бесхитростно: честные 4000 мАч (против 3000 мАч в Samsung), дисплей изначально с такой чёткостью (Full HD+), до которой Galaxy S9 ухудшает качество картинки в «оптимальном» режиме, и автономность заметно лучше в любых режимах, кроме игр. Времени работы всегда хватает на сутки, иногда — на полтора дня.

Исключение исключением — игры. Потому что процессор в Huawei сконструирован по «дедовским» технологиям, новое в нём — нейроядро, которое предугадывает, какое вы приложение собираетесь запускать, и очищает Андроид. А ядра и игровая графика в Samsung и Sony намного более современные и экономичные.

Sony радует автономностью — на одинаковом с Samsung уровне яркости всегда оказывается выносливее даже с учётом того, что IPS-дисплей потребляет больше энергии. Разрядить Xperia XZ2 в ноль сложно, но и заряжается она уж больно неторопливо для смартфона с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0 — с 0% до 100% смартфон будет пополнять заряд целых 2,5 часа!

Samsung заряжается полностью на час быстрее, а самый крутой в дисциплине быстрой зарядки — Huawei, который пополняет свои 4000 мАч за 1 час 45 минут. Правда, для этого вам понадобится экзотический «зарядник» стандарта Huawei SuperCharge (есть в комплекте со смартфоном), а с быстрой зарядкой Qualcomm, как в большинстве флагманов, P20 Pro будет пополнять заряд эдак минут на 20-30 дольше.

Короче: Samsung автономностью не блещет, только вы этого не заметите, пока не отключите «задушенный» стандартный режим работы. Huawei работает долго, хотя в играх старый процессор слишком прожорлив. Sony работает долго, но если уж разрядится — устанете его заряжать

Выводы

Huawei может собой гордиться — китайцы выпустили первый смартфон, который настолько хорош, что в сравнении с флагманом Samsung сложно сказать, кто всё-таки лучше.

Samsung Galaxy S9 Преимущества:

Недостатки:

Качественный экран с идеальной цветопередачей

Лучшие стереодинамики среди флагманов 2018 года

Мощный процессор

Хороший звук в наушниках (после настройки)

Качественная фотокамера

Съёмка видео в разрешении 4K со стабилизацией или при 60 к/с Эталонно практичный корпус со всеми слотами и разъёмами

Автономность строго «однодневная», в играх — зверский расход заряда аккумулятора

Яркость дисплея занижена в сравнении с Galaxy S9+

Нет оптического зума, потому что вторая тыловая камера младшей версии «не положена»

Для хорошего звука в наушниках смартфон нужно долго и нудно настраивать

Samsung, конечно, радует не урезанным функционально корпусом со всеми портами-слотами, намного лучше звучит в наушниках, намного лучше снимает видео, снимает более качественные селфи. А «вагон» дополнительных функций, многие из которых вы никогда не используете, всё равно греет душу.

Но Huawei круче фотографирует на тыловую камеру, в нём больше встроенной памяти, удобнее сканер отпечатков и быстрее сканер лица. А ещё P20 Pro быстрее, выносливее и дешевле на 5 тысяч рублей. Да и вообще, по сочетанию автономности, качества камер и скорости работы китайский флагман впереди планеты всей. Процессора, конечно, немного «не досыпали», а без отдельного разъёма для наушников и слота microSD немного грустно, но смартфон работает быстро, а 128 ГБ хватит всем большинству покупателей.

Huawei P20 Pro Преимущества:

Недостатки:

Лучшая фотокамера среди современных смартфонов

Увеличение (зум) кадра в камере без потерь в качестве

Яркий дисплей

Хорошая автономность

Очень быстро работает

Дёрганное видео при съёмке в 4K (нет стабилизации)

Качество звука в наушниках не флагманское

Нет слота для карты памяти

Нет отдельного 3,5 мм разъёма для наушников

Нет беспроводной зарядки

Прошлогодний процессор

Селфи-камера огорчает качеством съёмки ночью

Sony — мобильник не для всех. А для тех, «кто разбирается». Разбирается в качестве звука, чтобы оценить, насколько лучше остальных флагманов Xperia XZ2 звучит в наушниках. Любит, когда на смартфоне «летают» самые тяжеловесные игры и оценит аналог системы DualShock из контроллеров PlayStation. Знает, для чего нужны ручные настройки в камере и сможет раскрыть её потенциал (при должной сноровке XZ2 можно заставить снимать на уровне Samsung Galaxy Note8/S9). И уже давно купил крутой телевизор/монитор с поддержкой HDR-видео, чтобы оценить самое крутую цветопередачу в 4K-видеозаписях на мобильник.

Xperia XZ2 — это тот самый случай, когда вы обязаны знать сильные и слабые стороны смартфона, прежде чем его покупать. Потому что все привыкли рассуждать категориями «в смартфоне за тысячу баксов априори всё по высшему разряду», но Sony устроен иначе, и «получить кайф» от его сильных сторон смогут только те, кто знают, какие именно «сверхспособности» в японском флагмане круче, чем у конкурентов.

Для всех остальных покупка Xperia XZ2 за 60 тысяч обернётся многочисленными «Как же так?», начиная с толстого корпуса и маломощных стереодинамиков, и заканчивая камерой, которую нужно «уметь правильно готовить». Стоил бы Sony тысяч 40-45, и придираться было бы не к чему — в сравнении с Galaxy S8+, «просто» Huawei P20 или OnePlus 5T модель отличная. Но за 60 тысяч смартфону подобает быть крутым по всем параметрам, и мы такой смартфон дождёмся. Имя ему — Sony Xperia XZ2 Premium, но это будет уже совсем другая история.

Sony Xperia XZ2 Преимущества:

Недостатки:

Самый качественный звук в наушниках

Лучшая цветопередача при съёмке 4K-видео

Хорошая автономность

Отличная игровая производительность

Быстрая беспроводная зарядка

Качественный IPS-дисплей (редкость в флагманах)

Самый удобный ручной режим съёмки

Самое качественное slow-motion видео

Маломощные писклявые стереодинамики

«Прошлогоднее» качество фото на тыловую камеру

Дисплей откалиброван «криво» и отдаёт синевой

Долго заряжается

Нет оптического зума, нет размытия (боке)

Недостаточно хорошая селфи-камера

Нет 3,5 мм-разъёма для наушников