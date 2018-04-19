Смартфон Huawei Honor 10 представлен официально

Компания Huawei представила сегодня в Китае свой новый флагман линейки Honor. Смартфон Honor 10 получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке под дисплеем.

Смартфон заключён в корпус с двумя стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Он выйдет в серо-голубом и чёрном вариантах, а также двух градиентных переливающихся решениях, напоминающих цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro.

Honor 10 оснащается 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой 16+24 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта и разблокировка с распознованием пользователя по лицу.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3320 мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и стереодинамики. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Приём предварительных заказов на Huawei Honor 10 открывается сегодня по цене 414 долларов за 6+64 ГБ и 477 долларов за 6+128 ГБ. Продажи начнутся 27 апреля 2018 года.