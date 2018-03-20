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Рассекречены параметры тройной камеры Huawei P20 Pro
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Рассекречены параметры тройной камеры Huawei P20 Pro 

Ferra.ru 2 часа назад
Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился новыми подробностями о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei P20 Pro.
По данным источника, Huawei P20 Pro станет первым смартфоном с тройной камерой Leica. Основной модуль получит разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей варьируется от f/1.6 до f/2.4. Также отмечается функция под названием Light Fusion для съёмки в плохих условиях освещенности, сенсор ИК-RGB и лазерный автофокус на задней панели.
По предварительной информации, Huawei P20 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешеним 2280 x 1080 пикселей, соотношением сторон 19:9. Фронтальная камера на 24 Мп разместится в вырезе экрана в стиле iPhone X. В основу ляжет процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти (для Европы) или 256 ГБ (в некоторых регионах). Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть быстрая зарядка SuperCharge. Поддерживаются LTE, гигабитный Wi-Fi, Bluetooth 4.2 (не 5.0) и NFC, а также есть порт USB Type-C 3.1. Предусмотрена защита от воды и пыли с рейтингом IP67. Толщина составит 7,65 мм, а вес — 174 грамма.
Huawei уже назвала дату своего следующего крупного пресс-мероприятия — оно пройдет 27 марта 2018 года в Париже. Как ожидается, главными новинками анонса станут флагманские смартфоны Huawei P20 с двойной основной камерой и Huawei P20 Plus с тройной основной камерой. Как ожидается, на момент выпуска 5,8-дюймовый Huawei P20 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти обойдётся в 679 евро, 6,1-дюймовый Huawei P20 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти — в 899 евро.
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