Китайцы рассекретили характеристики смартфона Huawei Honor 10

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Huawei Honor 10, пока не представленный производителем официально.

Модель упоминается на TENAA в версиях с номерами COL-AL00, COL-TL10, COL-TL00 и COL-AL10. Изображений смартфона, к сожалению, ведомство не опубликовало, но раскрыло технические характеристики.

Смартфон оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2240 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+24 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 970, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3320мАч.

Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и стереодинамики. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Согласно более предыдущим утечкам, Huawei Honor 10 выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке под дисплеем и задней панелью, выполненной в градиентном решении, напоминающим цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro. Предусмотрена поддержка от воды и пыли по стандарту IP67.

Официальный дебют Huawei Honor 10 ожидается на пресс-мероприятии 19 апреля 2018 года.