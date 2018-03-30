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Huawei запатентовала складной смартфон
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Huawei запатентовала складной смартфон 

Ferra.ru 19 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания Huawei запатентовала во Всемирной организации интеллектуальной собственности конструкцию складного смартфона. Заявка была подана ещё 19 сентября 2017 года, а опубликована — только 29 марта 2018 года.
Патент отписывает складной механизм, который делает смартфон похожим на книжку. Конструкция напоминает шарнир в Microsoft Surface Microsoft Book. При этом в смартфоне используется не два дисплея, а один, также складной. Но сути, в разложенном состоянии это уже, фактически, планшет.
Отметим, что в прошлом октябре представитель Huawei упомянул в интервью с журналистами CNET, компания работает над образцом такого смартфона, для которого требуется улучшенный гибкий механический складной дизайн.
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