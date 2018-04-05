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Huawei продает в России смартфон с внешностью iPhone X за 20 000 рублей
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Huawei продает в России смартфон с внешностью iPhone X за 20 000 рублей 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Huawei представила на российском рынке смартфон P20 Lite, обладающий «челкой» на лицевой панели в духе iPhone X, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъемом для наушников, а также двойной основной камерой и функцией распознавания лиц. Релиз новинки намечен на 14 апреля, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе производителя.
P20 Lite — один из трех смартфонов новой линейки, международная презентация которой состоялась 27 марта в Париже. Все модели отличаются наличием «моноброви», которая даже уже, чем у устройства Apple, качественных камер и интерфейса EMUI 8.0 с функциями искусственного интеллекта, изучающего привычки пользователя.
Lite-версия P20, самая доступная из трио, располагает 5,84-дюймовым экран с разрешением 2280x1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, селфи-камерой на 16 мегапикселей и двойной тыловой: 16 мп + 2 мп. «Фронталка» может распознавать лица по 96 точкам, снимать жестами, заменять фон и применять AR-эффекты. Объемы памяти: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной.
В России P20 Lite будет доступен в цветах «синий ультрамарин» и «полночный черный». Купить смартфон можно будет с 14 апреля в официальном онлайн-магазине и у партнеров Huawei за 19 990 рублей.
∎Huawei раскрыла российские цены флагманских смартфонов P20 и P20 Pro читайте также
Ранее Huawei раскрыла российские цены флагманских смартфонов P20 и P20 Pro. 5,8-дюймовый P20 обойдется в 44 990 рублей, P20 Pro с экраном 6,1 дюйма и тремя камерами — в 54 990 рублей.
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