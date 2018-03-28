Huawei представила доступный безрамочный смартфон Y7 Prime (2018)

Сразу вслед за анонсом трёх флагманов P20, P20 Pro и Mate RS, компания Huawei представила доступный смартфон Huawei Y7 Prime (2018). Он сменит прошлогодний Y7 Prime, относится к начальному уровню, получил безрамочный дизайн и двойную основную камеру.

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 13+2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Размеры составляют 158,3 x 76,7 x 7,8 мм, а вес — 155 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с облочкой EMUI 8.0.

Huawei Y7 Prime (2018) представлен в чёрном, золотистом и синем цветовых вариантах. Сроки начала продаж и рекомендованная цена пока не объявлены.