Huawei P20 Lite анонсирован для китайского рынка как Nova 3e

Вчера Huawei представила в Китае смартфон Nova 3e. Интерес к этому анонсу за пределами домашнего региона объясняется тем, что именно этот аппарат, Nova 3e, будет выпущен в международную продажу как Huawei P20 Lite. По каким-то причинам Huawei не стала дожидаться 27 марта, на эту дату была намечена презентация всей линейки P20, и выпустила P20 Lite для рынка Европы. Китайцы получат Nova 3e в четырех цветах: синем, черном, розовом и золотистом, тогда как европейцам придется довольствоваться P20 Lite в черном, синем и розовом цвете.

Huawei Nova 3e (P20 Lite) снабдили 5,93-дюймовым IPS-экраном с выемкой в верхней его части. Разрешение экрана составило 22280×1080 пикселей, а соотношение сторон — 19:9. Huawei сама разрабатывает чипсеты и один такой Kirin 659 установлен в данную модель. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Для хранения данных в смартфоне есть 64 Гбайт встроенной памяти и microSD-слот.

тыльная сторона вместила модуль сдвоенной камеры на сенсорах 16+2 Мп и сканер отпечатков пальцев. Выемка на лицевой стороне содержит фронтальную камеру Sony IMX578 на 24 Мп. Смартфон работает на базе операционной системы Android 8.0 Oreo (оболочка EMUI 8.0). Аккумулятор на 3000 мАч поддерживает быструю зарядку токами 9В/2А. В Европе смартфон будет продаваться по цене 369 евро., купить его можно будет еще до конца марта.

А уже на следующей неделе Huawei проведет мероприятие, в рамках которого будут торжественно представлены флагманы 2018 года: P20, P20 Pro и P20 Porsche Edition. Модель «Pro», напомним, получит основную камеру на трех сенсорах: 40+8+20 Мп.