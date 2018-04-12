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Huawei анонсировала свой первый безрамочный ноутбук
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Huawei анонсировала свой первый безрамочный ноутбук 

Android Insider 12 апреля 2018
Фото: Android Insider
Китайская компания Huawei готовит к релизу ноутбук с дисплеем во всю фронтальную панель под брендом Honor. Об этом свидетельствует тизер, которым поделились авторы ресурса GizChina. Лэптоп продолжит тренд, начатый производителями мобильной электроники, и позволит потребителям убедиться, что безрамочными могут быть не только смартфоны.
На представленном изображении видно, что рамки (они хоть и минимальны, но все же есть) по периметру дисплея равномерны со всех сторон. Даже Dell XPS, считающийся одним из первых, если вообще не первым «безрамочным» лэптопом, имеет отчетливо заметную издалека пластиковую вставку снизу, на которой производитель разместил фирменный логотип.
Huawei традиционно не раскрывает аппаратных спецификаций новинки. Тем не менее можно предположить, что ее оснастят процессором Snapdragon 845 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Опыт HP, Asus и Lenovo показал, что даже прошлогодний ARM-чип может справиться с обеспечением работы приложений, которые изначально создавались для архитектуры x86.
Презентация Honor Magicbook пройдет ровно через неделю, 19 апреля. Вместе с ноутбуком Huawei представит смартфон Honor 10. Его оснастят флагманским процессором Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ, двойной основной камеру и корпусом из стекла и металла.
Обсудить предстоящий Honor Magicbook можно в нашем Telegram-чате.
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