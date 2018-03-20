Топ-10 смартфонов с хорошей камерой

Лучшие смартфоны нашего рейтинга заработали свое положение честно, ведь они вышли победителями в дуэлях с дюжинами других мобильных телефонов. Однако не все из них обладают безупречными камерами.

Этой причины достаточно, чтобы сфокусировать внимание на результатах тестов тыловой и фронтальной камер и отсортировать рейтинг по результатам оценок в категории «фотокамера». Что мы и сделали ниже. Напомним, что результаты тестирования камеры телефона вносят 10-процентный вклад в общую оценку, которая приводится лишь для справки.

Рейтинг на этой странице остается всегда актуальным и обновляется автоматически. Сразу после него мы рассказываем о смартфоне с лучшей камерой и оптимальной по соотношению цены и качества камеры модели. Сразу после этого читайте о том, как мы тестируем камеры телефонов.

Рейтинг смартфонов с хорошими камерами

(актуальный постоянно обновляемый список) Смартфоны. Все результаты тестов 1. Samsung Galaxy S9 Plus Фотокамера (10%): 100 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.547 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,6 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,32 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 95.1 Соотношение цена/качество: 47 2. HTC U11 Plus Фотокамера (10%): 98.8 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.566 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,5 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,64 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 92.3 Соотношение цена/качество: 54 3. Samsung Galaxy S9 Duos Фотокамера (10%): 98.1 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.530 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,4 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,34 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 94.6 Соотношение цена/качество: 51 4. HTC U11 Фотокамера (10%): 97 Фронтальная камера: разрешение: 15,9 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.576 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,6 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 1,08 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93.6 Соотношение цена/качество: 74 5. Google Pixel 2 64GB Фотокамера (10%): 96 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.624 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,8 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,4 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,30 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 91.8 Соотношение цена/качество: 56 6. Samsung Galaxy Note 8 Фотокамера (10%): 94.6 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.489 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,8 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 6 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,76 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 94.7 Соотношение цена/качество: 54 7. Google Pixel 2 XL 64GB Фотокамера (10%): 94.6 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.614 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,9 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,5 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,30 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93 Соотношение цена/качество: 45 8. Apple iPhone X 64GB Фотокамера (10%): 92.7 Фронтальная камера: разрешение: 7,2 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.568 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: хорошо Камера: шумы VN1: 1,5 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,0 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,48 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93.1 Соотношение цена/качество: 43 9. LG V30 Фотокамера (10%): 91.3 Фронтальная камера: разрешение: 4,9 Мпикс Камера: разрешение: 16,3 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.790 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: хорошо Камера: шумы VN1: 2,0 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,0 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 8 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,60 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93.5 Соотношение цена/качество: 65 10. Asus Zenfone Zoom S 64GB (ZE553KL) Фотокамера (10%): 89.9 Фронтальная камера: разрешение: 13,1 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.511 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: хорошо Камера: шумы VN1: 1,4 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,0 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 10 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,47 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 85.1 Соотношение цена/качество: 62 Смартфоны. Все результаты тестов Лидер рейтинга: Samsung Galaxy S9 Plus

Модель Galaxy S9 Plus была представлена в рамках Mobile World Congress 2018 и именно ее производитель наделил самыми новаторскими решениями в области фотокамеры. Разработчики смогли реализовать в объективе ее камеры принцип строения человеческого глаза, использовав в конструкции изменяемую диафрагму. Аппарат в соответствии с условиями освещения может автоматически переключаться между апертурой f/1,5 и f/2,4, что позволяет фотокамере улавливать на 28% больше света и получать детализированные снимки с минимальным количеством шумов даже в темных помещениях.

В смартфоне Samsung Galaxy S9 Plus, в отличие от младшей модели Galaxy S9, в качестве вспомогательной добавлена вторая камера, которая оснащена телеобъективом. Здесь нет переменной диафрагмы, но зато реализована функция двукратного оптического зумирования. Матрица дополнительной камеры имеет разрешение 12 Мпикс и апертуру f/2,4. Среди возможностей этой камеры — добавление на снимок эффекта размытия фона — «боке».

С некоторыми возможностями камер Samsung Galaxy S9 Plus можно познакомиться в официальном ролике к смартфону. Лучшее соотношение цена/качество: Zenfone 3 Zoom (ZE553KL)

Данный смартфон оснащен камерой с рядом инновационных решений, которые гарантируют прекрасные снимки в условиях сумеречного освещения. Разумеется, в данном аппарате использована двойная камера с матрицей на 12 Мп. Мы тестировали оптику в сценах при очень ярком свете — 1000 люкс и при сумрачном — 50 люкс, и в обоих случаях устройство выдавало топовый уровень качества фотографий. Такие детали, как отдельные волосы и нитки при тусклом освещении прекрасно различимы — это удается не так уж и многим смартфонам, не входящим в группу топовых устройств.

Вместе с тем, снимки, сделанные Zenfone 3 Zoom при дневном освещении, в сравнении с конкурентами, слегка разочаровали. В некоторых местах поверхности получаются пересвеченными, из-за чего снижается и уровень детализации. Другие смартфоны из топового сегмента предлагают немного больше качества.

Разработчики применили в камере данного смартфона симбиоз электронного и оптического стабилизаторов изображения. Это дало встроенной камере получать в режиме зумирования сцены (2,3-кратного увеличения) в хорошем качестве. Отметим, что наряду с отличным оснащением, на данную модель установлен вполне меняемый ценник — от 24 000 рублей. Смартфоны с лучшей камерой 2017 года

HTC U11: смартфон с лучшей камерой

Настоящей звездой смартфона HTC U11 является его великолепная 12-мегапиксельная камера. Такого хорошего качества фотографий мы не встречали еще ни в одном смартфоне. Даже Galaxy S8, который до недавнего обладал лучшей оценкой в соответствующей тестовой категории, по этому параметру сравниться с U11 не может. Чтобы оптимизировать качество снимков, компания HTС применяет так называемый HDR-Boost-режим, который позволяет смартфону отличать валидную информацию об изображении от цифровых артефактов и обещает хорошее качество фотографий даже при сумеречном освещении. И результаты теста подтверждают выполнение этих обещаний: детали (например, тонкие пряди волос), обычно теряемые во время нашего тестирования камер при слабом освещении из-за сильного размытия — это не про HTC U11. По сравнению с результатами работы камеры S8, здесь снимки получаются темнее, но зато выглядят более естественными и, прежде всего, более детализированными.

Смартфон от компании Samsung применяет размытие гораздо сильнее, а потому изображения теряют часть визуальной информации. Конечно, на фотографиях, сделанных аппаратом HTC, виден сдержанный шум, но он совершенно не мешает. Резкость камера наводит чрезвычайно быстро благодаря автофокусу с технологией Dual Pixel. Безусловно, HTC U11 создает все предпосылки для того, чтобы некоторые цифровые фотоаппараты были «отправлены в отставку». Кстати, у HTC U11 есть целых четыре разнонаправленных микрофона, которые должны обеспечить не только точность в распознавании команд голосового управления, но и при записи видео могут быть использованы в качестве направленного микрофона, чтобы усиливать звук от определенного объекта — прекрасная идея.

LG G4: отличная цифровая камера по хорошей цене Если вы хотите получить отличную камеру в составе хорошего смартфона, но при этом не желаете опустошить свой карман, мы рекомендуем остановить выбор на модели LG G4. Рекомендуемый нами смартфон с 5,5-дюймовым экраном вы сможете получить, заплатив примерно 16 000 рублей.

Чтобы снимки получались чрезвычайно четкими, производитель снабдил камеру 1/2.6-дюймовым сенсором и апертурой F1.8. Даже в условиях плохой освещенности линза улавливает множество деталей.

Хорошая цветопередача и очень высокая четкость снимков (1223 линейные пары по Deadleaves LOW10) являются залогом высоких оценок в тестах.

К этому можно добавить 16-мегапиксельное разрешение камеры и короткое (0,69 секунд) время срабатывания затвора. Кроме того, камера способна записывать видео в формате 4К (3840 х 2160 пикселей).

Как CHIP тестирует камеры мобильных телефонов

Основной упор в нашем тесте камер мобильных телефонов мы делаем на тыловую камеру. Пять раз мы фотографируем специальную измерительную таблицу и оцениваем получившиеся результаты с помощью специального программного обеспечения. Оно рассчитывает такие показатели, как искажения, разрешение, точность цветопередачи и виньетирование. Таким образом, мы можем точно сказать, плохо или хорошо работают камеры тестируемых телефонов. Кроме того, в условиях освещения трех типов (дневной свет, плохое освещение без вспышки и ночное время со вспышкой) мы снимаем одинаковый сюжет и оцениваем изображения «на глаз», но по одним и тем же правилам.

Мы принимаем во внимание и такие функции камеры, как оптический стабилизатор, светодиодная вспышка, а также количество мегапикселей и возможности по записи видео.

Если какая-то из камер в этих категориях показывает себя не очень хорошо, она может потерять пару позиций в рейтинге.

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