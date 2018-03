Топ-10 смартфонов с хорошей камерой 

Лучшие смартфоны нашего рейтинга заработали свое положение честно, ведь они вышли победителями в дуэлях с дюжинами других мобильных телефонов. Однако не все из них обладают безупречными камерами.

Этой причины достаточно, чтобы сфокусировать внимание на результатах тестов тыловой и фронтальной камер и отсортировать рейтинг по результатам оценок в категории «фотокамера». Что мы и сделали ниже. Напомним, что результаты тестирования камеры телефона вносят 10-процентный вклад в общую оценку, которая приводится лишь для справки.

Рейтинг на этой странице остается всегда актуальным и обновляется автоматически. Сразу после него мы рассказываем о смартфоне с лучшей камерой и оптимальной по соотношению цены и качества камеры модели. Сразу после этого читайте о том, как мы тестируем камеры телефонов.

Рейтинг смартфонов с хорошими камерами

(актуальный постоянно обновляемый список) Смартфоны. Все результаты тестов 1. Samsung Galaxy S9 Plus Фотокамера (10%): 100 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.547 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,6 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,32 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 95.1 Соотношение цена/качество: 47 2. HTC U11 Plus Фотокамера (10%): 98.8 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.566 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,5 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,64 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 92.3 Соотношение цена/качество: 54 3. Samsung Galaxy S9 Duos Фотокамера (10%): 98.1 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.530 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,4 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 5 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,34 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 94.6 Соотношение цена/качество: 51 4. HTC U11 Фотокамера (10%): 97 Фронтальная камера: разрешение: 15,9 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.576 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,6 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 1,08 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93.6 Соотношение цена/качество: 74 5. Google Pixel 2 64GB Фотокамера (10%): 96 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.624 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,8 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,4 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,30 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 91.8 Соотношение цена/качество: 56 6. Samsung Galaxy Note 8 Фотокамера (10%): 94.6 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.489 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,8 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 6 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,76 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 94.7 Соотношение цена/качество: 54 7. Google Pixel 2 XL 64GB Фотокамера (10%): 94.6 Фронтальная камера: разрешение: 8,0 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.614 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: очень хорошо Камера: шумы VN1: 1,9 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,5 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,30 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93 Соотношение цена/качество: 45 8. Apple iPhone X 64GB Фотокамера (10%): 92.7 Фронтальная камера: разрешение: 7,2 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.568 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: хорошо Камера: шумы VN1: 1,5 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,0 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,48 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93.1 Соотношение цена/качество: 43 9. LG V30 Фотокамера (10%): 91.3 Фронтальная камера: разрешение: 4,9 Мпикс Камера: разрешение: 16,3 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.790 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: хорошо Камера: шумы VN1: 2,0 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,0 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 8 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,60 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 93.5 Соотношение цена/качество: 65 10. Asus Zenfone Zoom S 64GB (ZE553KL) Фотокамера (10%): 89.9 Фронтальная камера: разрешение: 13,1 Мпикс Камера: разрешение: 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение: 1.511 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков: хорошо Камера: шумы VN1: 1,4 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние: 4,0 мм; Камера: минимальная дистанция съемки: 10 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом: 0,47 с Разрешение видео: 3.840 x 2.160 пикселей Общая оценка: 85.1 Соотношение цена/качество: 62 Смартфоны. Все результаты тестов Лидер рейтинга: Samsung Galaxy S9 Plus