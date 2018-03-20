Секреты PC 2.0: где прячутся онлайн-коммуникации

Десять лет назад для качественной видеоконференцсвязи требовались сложные и дорогие специализированные комплексы. В компаниях появлялись ВКС-переговорные, стоимость которых была сравнима с небольшой серверной, а для их обслуживания требовался специально обученный инженер. Сейчас для организации видеочата достаточно ноутбука, а современные моноблоки и мини-компьютеры умеют организовывать конференции одним нажатием. С чем связаны такие изменения?

Современные коммуникации для современных сотрудников

По статистике, на данный момент уже 34% штата компаний составляют дети 2000-х годов — миллениалы. Это люди, взрослевшие в ситуации, когда информационные технологии во всем их многообразии стали привычной и неотъемлемой частью жизни. Это коренным образом меняет отношение сотрудников к бизнесу в целом, к своей роли в бизнесе и к тому, какие функции и как должны выполнять в нем ИТ.

К примеру, 52% сотрудников, принадлежащих к этому поколению, уверены, что дизайн — это важно, поскольку видят в технологиях не только инструмент работы, но и способ самовыражения. Другой признак «миллениала» — это нежелание работать из офиса и одновременная способность работать откуда угодно. Именно поэтому более 40% рабочего времени сегодня тратится на коммуникации.

При использовании устаревших технологий в начале конференции на ее настройку теряется около 12 минут, и 48% сотрудников компаний отмечают, что конференц-связь должна быть более удобной.

Четкие рамки рабочих часов размываются, поскольку работа все чаще выполняется удаленно. Согласно опросам, многие сотрудники уже сейчас проводят около 700 часов в год на конференц-звонках и встречах — и, по различным оценкам, в течение следующих 5 лет это время удвоится. По сути, цель видеоконференцсвязи в этой ситуации — воссоздание нахождения команды в одном месте хотя бы виртуально и обеспечение настолько же беспрепятственной связи между сотрудниками, как если бы они находились в офисе лицом к лицу.

Что необходимо для связи?

По статистике, на совещаниях и при командной работе до 60% очных и 47% удаленных сеансов конференц-связи проводятся через ноутбуки. Но другие типы персональных компьютеров все еще востребованы и применяются достаточно часто. Рассмотрим три основных сценария проведения видеоконференций.

1. Коммуникации рабочего места

Первый сценарий — оперативные переговоры на рабочем месте, где сотрудник пользуется ноутбуком или десктопом с видеокамерой. При организации видеосвязи в этом случае упор делается на максимальную скорость и простоту соединения.

Расскажем о некоторых применяемых сейчас решениях на примере бизнес-техники компании HP. Одно из них — клавиатура HP Premium Collaboration Keyboard, которую можно использовать с любым типом персональных компьютеров. В некоторых топовых моделях ноутбуков также используется подобная встроенная клавиатура. Она оснащена специальными подсвечивающимися клавишами для управления аудиоконференциями: начать/закончить звонок, выбрать способ вывода изображения, расшарить экран, выключить микрофон, открыть календарь и т.п. Сам подход «позвонить одной кнопкой» становится все более стандартным для современных компаний.

На рабочем месте очень важно объединить все каналы связи: телефон, электронную почту, различные мессенджеры. Для этого подойдет, например, мобильное приложение HP PhoneWise. Оно позволяет получать и отправлять текстовые сообщения, осуществлять голосовые звонки с ПК или ноутбука сотрудника. Потребуется лишь подключить к ним мобильное устройство под управлением iOS или Android через Bluetooth.

Еще один важный момент при проведении видеоконференций на рабочем месте — наличие web-камеры. Если встроенная в ноутбук видеокамера — это привычный вариант, то мониторы и моноблоки с интегрированными средствами коммуникации еще в новинку.

HP разработала интересный вариант размещения камеры — на выдвигающейся из недр монитора панели. Popup-панель дает возможность установить как фронтальную, так и тыловую камеры — в результате можно демонстрировать не только себя, но и то, что расположено за монитором. Когда видеосвязь не нужна, панель одним касанием можно спрятать в корпус моноблока.

2. Совещания на выезде

Второй сценарий проведения видеоконференций — это мобильное общение на встречах, когда ноутбук используется одновременно несколькими собравшимися сотрудниками. В такой ситуации на первый план выходит потребность в чистом звуке и хорошем шумоподавлении.

В современных компьютерах учтены все основные сложности, с которыми сталкиваются сотрудники при подобных скайп-конференциях. Например, низкое качество звучания и фоновые шумы. Раньше приходилось искать тихий угол, кричать в микрофон и просить всех окружающих даже не дышать. Сейчас решения для подобных конференций используют аудиосистемы и программное обеспечение нового поколения.

Например, в бизнес-ноутбуках HP применяется высококачественная аудиосистема Bang & Olufsen, решения HP Audio Boost и HP Noise Cancellation. HP Audio Boost способно увеличить громкость и качество звука, сохранив естественный тембр голоса собеседника. Система шумоподавления HP Noise Cancellation умеет отсекать различные фоновые шумы: гул машины или самолета, плач детей или крики коллег. Ее можно настроить как на одного собеседника, так и на всю рабочую группу.

3. Конференц-залы ВКС Третий сценарий — это классические совещания в конференц-залах со специальным стационарным оборудованием. Потребность в них до сих пор высока. Здесь ценится максимальная надежность связи и простота подключения.

Особенно актуален современный функционал оптимизации совместной работы для контакт-центров: тут требуется все: и фактическое отсутствие проводов в рабочей зоне, и легкость коммуникации и высокое качество звука при видеоконференцсвязи.

Оборудование комнат для совещаний Intel Unite обеспечивает эффективную и безопасную совместную работу. Данное решение организует удобную беспроводную передачу контента на установленные в помещении дисплеи и другие устройства, подключенные к корпоративной сети, и таким образом ускоряет начало совещаний. Решение можно настраивать для определенных комнат и технологий с помощью защищенного гостевого доступа и встроенных инструментов управления.

Тренд по глубокой интеграции возможностей коммуникации в бизнес-компьютеры будет только расти. И компании, использующие устаревшее оборудование для связи и ВКС, рискуют проиграть в борьбе как за сотрудников-миллениалов, так и за эффективность бизнес-коммуникаций.

Skype начинает и выигрывает

В премиальной бизнес-линейке компьютеров HP место основного мессенджера для ВКС-коммуникаций отдано Skype for Business. На данный момент это самое доступное и полнофункциональное решение для ноутбуков и ПК, использующих Windows 10 в качестве операционной системы.

По данным IDC, рыночная доля Skype for Business по результатам первого квартала 2017 года составила 36,8%, а сам мессенджер является самым популярным инструментом для совместной работы. По прогнозам аналитиков, к 2021 году объем рынка корпоративных инструментов для взаимодействия персонала достигнет 22 млрд долларов. Темпы роста этого сектора составляют 10-12% ежегодно.

HP Elite Slice: мини-ПК как центр коммуникаций

В линейке премиальных бизнес-компьютеров HP есть одна модель, будто специально созданная для организации видеоконференций, хотя и все другие функции ПК она выполняет «на ура». Это ПК HP Elite Slice, имеющий округлые формы и модульную структуру. Необычный форм-фактор совершенно не обязывает его быть менее мощным, чем традиционные собратья. Мини-ПК можно сконфигурировать в качестве коммуникационного хаба, мультимедийного проигрывателя или станции беспроводной зарядки.

Работающий в качестве центра коммуникаций Elite Slice позволяет запустить видеоконференцию одним нажатием кнопки. На верхнюю панель корпуса вынесены кнопки инициации вызова, управления громкостью и микрофоном. За качественный звук отвечает специальный акустический модуль. В нем используются функции HP Audio Boost и HP Noise Cancellation, два направленных микрофона дальнего радиуса действия (5 м) и аудиосистема Bang & Olufsen.

В результате коммуникация происходит почти как в реальности: «договорились встретиться в назначенное время — и встретились». Все приходят в оборудованную HP Elite Slice переговорку, на верхней панели мини-ПК нажимается кнопка со значком телефонной трубки — и процесс запущен. Раньше о таком можно было только мечтать.

Индивидуальное предложение по ПК HP нового поколения можно получить по ссылке. Опрос: Сколько рабочего времени вы тратите на общение в мессенджерах и видеоконференции? Около 20% рабочего дня. Половину — не меньше. Все время с кем-то общаюсь. Моя работа не предполагает общения в сети. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также про компьютеры нового поколения PC 2.0: Изогнутые дисплеи: кому и зачем они нужны?

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