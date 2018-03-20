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Баг Android 8.1 Oreo убивает аккумулятор Google Pixel XL
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Баг Android 8.1 Oreo убивает аккумулятор Google Pixel XL 

Android Insider 5 часов назад
Фото: Android Insider
Android 8.1 Oreo для Google Pixel XL первого поколения содержит баг, сверх меры увеличивающий мощность подаваемого электрического тока при зарядке смартфона. Об этом сообщают пользователи портала Reddit, обратившие внимание на неестественное поведение прошлогоднего флагмана при подключении к электросети.
Баг проявляет себя с неопределенной периодичностью даже при использовании комплектного ЗУ. Так, в моменты пиковой нагрузки мощность подаваемого смартфону электрического тока может достигать 25 Вт при максимально допустимых 18 Вт. Это приводит к активации встроенного контроллера, отключающего подачу энергии.
Как правило, отмечают пользователи, проблема наблюдается в первые минуты подключения Pixel XL к электросети. Спустя несколько «приступов» мощность тока конфигурируется до меньших значений. Ввиду отсутствия достоверной информации о причинах повышения мощности рекомендуется использовать только комплектное ЗУ с контроллером.
Обсудить этот и другие баги Android Oreo можно в нашем телеграм-чате.
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