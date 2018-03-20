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Безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и Desire 12+ представлены официально
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Безрамочные смартфоны HTC Desire 12 и Desire 12+ представлены официально 

Ferra.ru 5 часов назад
Фото: Chip.ru
Компания HTC представила официально два новых смартфона Desire 12 и Desire 12+. Оба смартфона выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Старшая модель HTC Desire 12+ получила также двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.
HTC Desire 12+ оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13+2 Мп и 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ.
Ёмкость аккумулятора составляет 2965 мАч c быстрой зарядкой Qualcomm Quick 3.0. Размеры составляют 158,2 x 76,6 x 8,4 мм, а вес — 157,5 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой HTC Sense.
HTC Desire 12 отличается дисплеем диагональю 5,5 дюйма, и камерами на 13 и 5 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek MT6739, аккумулятором на 2730 мАч. Конфигурации памяти доступны 2+16 и 3+32 ГБ.
Смартфон HTC Desire 12 доступен для предварительного заказа по цене от 185 до 199 евро, а HTC Desire 12+ — от 235 до 249 евро, в зависимости от региона. Продажи должны начаться в апреле 2018 года.
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