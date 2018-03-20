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Новый китайский флагман оказался круче iPhone X
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Новый китайский флагман оказался круче iPhone X 

Chip.ru 6 часов назад
Фото: Chip.ru
Компания Vivo представила очередной клон iPhone X, который во многом превзошел оригинал. Модель Vivo X21 получила 6,28-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2280х1080 пикселей с уже ставшим традиционным «выгрызом» в верхней части. Производитель не приводит характеристику соотношения площади экрана к площади передней панели аппарата, но, чисто визуально, здесь и «выгрыз» меньше, чем у iPhone X, и рамки по бокам и сверху заметно тоньше.
В основе аппарата лежит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 тактовой частотой 2,2 ГГц. Vivo X21 получил «фишку», которой нет у iPhone, — наэкранный сканер отпечатков пальцев. Память: 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб постоянной. Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей. Есть поддержка функции разблокировки по лицу Face Wake 2.0.
Основная камера — сдвоенная, с датчиками 12 и 5 мегапикселей и диафрагмой F/1,8 и F/2,4 соответственно. И, наконец, самое большое преимущество модели — конечно же, её цена. Версия с 64 Гб памяти обойдется в 3198 юаней, то есть около 29 000 руб. по текущему курсу, со 128 Гб — 3598 юаней и 32 700 руб.
Источник: Vivo
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