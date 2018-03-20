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Рекорд емкости SSD, установленный Samsung, побили спустя месяц
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Рекорд емкости SSD, установленный Samsung, побили спустя месяц 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Месяц назад Samsung представила новинку — самый вместительный на тот момент в мире SSD-накопитель, емкость которого составила 30 терабайт. Однако сегодня рекорд южнокорейской компании побили, и весьма впечатляющим образом.
Компания Nimbus Data представила ExaDrive DC100, который представляет собой накопитель на основе 3D-флеш памяти в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом SATA. Емкость его составляет 100 терабайт.
Такого рода накопители не предназначены для домашних ПК. Их сфера применения — серверы, причем такие, для которых важнее всего емкость хранилища (скорость передачи данных у ExaDrive DC100 сравнительно невысокая — 500 мегабайт/с). С подобными дисками в одной серверной стойке можно разместить 100 петабайт данных, пишет Engadget. Это позволит гораздо эффективнее использовать площади дата-центров.
∎Анонсирована самая емкая карта microSD в историичитайте также
Цену новинки в Nimbus Data пока не называют, но обещают, что в расчете на терабайт емкости она будет сравнима с другими сверхъемкими SSD для дата-центров. Это значит, что стоимость может исчисляться десятками тысяч долларов.
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