Представлена китайская версия OnePlus 6

Компания Oppo, дочерней компанией которой является OnePlus, представила R15. Девайс продается только в Китае , поэтому купить его будет довольно сложно, да и наверняка прошивка в R15 китайская. Для международного рынка у Oppo есть суббренд OnePlus. И международной версией Oppo R15 с большой долей вероятности может стать OnePlus 6.

Китайской версией OnePlus 5 является Oppo R11, 5T же является международной версией Oppo R11s. Поэтому особых сомнений в том, что OnePlus 6 будет глобальной версией R15, у нас нет. Oppo R15 оснащен процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч, двойной основной камерой (16+20 Мп), 6,28-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 точек и соотношением сторон 19:9. Задняя панель R15 выполнена из стекла.

Можно заметить, что девайс оснащен довольно слабым Snapdragon 660, однако OnePlus 6 получит процессор Snapdragon 845. Oppo R-серия, как правило, получает процессоры серии Snapdragon 600, поэтому не стоит удивляться. Из внешних особенностей стоит выделить вырез в дисплее. В целом девайс выглядит уже стандартно для 2018 года. Вырез стал трендом и в будущем будет удивлять потребителей все меньше.

От себя добавлю, мне аппарат понравился, и OnePlus 6 может стать неплохим продолжением, если в компании лучше поработают над камерой. Ведь в последнее время даже Sony демонстрирует достойные результаты.

По материалам androidpolice