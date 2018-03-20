Почему вы должны наклеить защитное стекло на iPhone X прямо сейчас

Царапины и трещины на стекле iPhone могут появиться совершенно в любой момент. Но этого можно избежать.

Царапины рано или поздно появятся, даже чехол не спасёт. Задняя панель не выдержит всё на свете, царапин не избежать. Достаточно положить смартфон на грязную, неровную, шероховатую поверхность, и испорченный внешний вид обеспечен

Согласитесь, не каждый захочет пользоваться устройством, которое внешне похоже на кирпич. Всё исцарапанное, неприятное на ощупь и так далее.

или так (еще хуже) …

Да и никто не защищён от падения смартфона на пол. Поднимаете его и видите, что по всему экрану или задней панели флагмана разошлась «паутинка».

Реальное фото

Придётся менять экран или заднюю панель. Это стоит немалых денег, особенно в случае с iPhone X — до 35 000 рублей за один лишь экран. И примерно 7000 рублей за разбитую заднюю панель. Итого около 42 000 рублей, если ваш iPhone Х треснет с двух сторон.

Защитное стекло — это решение?

Рассмотрим вариант с защитой

экрана

Во-первых, он становится полностью закрытым. Отсюда очевидный плюс — никаких царапин на нем не появится.

Во-вторых, сейчас появились очень прочные стекла. Поэтому не стоит переживать, что вы уроните iPhone, и он разобьется вдребезги. В 80% случаев стекло защитит.

В-третьих, есть варианты стекол, когда толщина устройства практически не изменится. Разницу не заметите.

Рассмотрим вариант защиты

задней панели

Появилась новая услуга, когда можно заказать защитное стекло на заднюю панель iPhone X в цвет смартфона. Стекло подходит по цвету к корпусу: например, для iPhone X это цвет silver и space grey. При этом не стоит переживать за то, что iPhone как-то внешне изменится. Толщина та же, цвет прежний.

Еще важный факт. На iPhone X уже давно существует проблема нагрева задней панели, которую Apple никак не хочет исправлять. Да и вряд ли сможет исправить, ведь смартфон мощный и в любом случае будет сильно нагреваться. В случае со стеклом на задней панели нагрев уменьшается. Реально проверенные ощущения после двухнедельного теста.

Ну и можно выбросить чехол. Зачем он нужен, когда дизайн устройства полностью сохранен и при этом защищен?

Выглядит это так Чёрное стекло под чёрный iPhone X а могло бы быть так Белое стекло под белый iPhone X или так Что еще важно — все стекла, и задние и передние, имеют олеофобное покрытие. Благодаря этому на стекле почти не остаются отпечатки пальцев.

Как наклеить?

Ехать никуда не нужно.

Мастер сам приедет к вам и всё сделает.

Вы указываете параметры своего смартфона: модель, цвет

Выбираете вариант услуги: наклейка стекла только на переднюю панель. Или заднюю панель (только на модель iPhone Х). Или оба сразу

Оплачиваете прямо на сайте

С вами связывается менеджер и подтверждает удобное место/время

Мастер приезжает к вам в офис или домой с готовым набором для наклейки. Осматривает телефон (главное, чтобы экран был не кривой). Далее обрабатывает поверхность iPhone, избавляя ее от любых соринок, и аккуратно наклеивает защитное стекло.

Весь процесс занимает не более 10 минут.

Стекло подгоняется тютелька в тютельку: под камеры и рамки устройства. Никаких пузырей, неровностей, отслоений. Все стекла на переднюю панель полностью закрывают экран. Что важно, в iPhone X НЕ мешают работе Face ID.

В течение трех месяцев специалистами было протестировано около 10 вариантов стекол, которые мешали работе каких-то элементов или быстро изнашивались. В итоге выбор пал именно на существующую конфигурацию: смело можно ходить два месяца, стекло сидит как влитое. Не бликует, очень тонкое, вместе с тем надежное.

Цены и акция:

Выезд мастера и наклейка стекла па переднюю панель: 1999 рублей

Выезд мастера и наклейка стекла на заднюю панель (только на iPhone Х): 1999 рублей

Наклейка на переднюю и заднюю панель:

2999 рублей

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