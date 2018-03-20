В моей ладони Sony RX0. Это фотоаппарат!

Это фотоаппарат!С каждым годом наши смартфоны становятся все круче: процессор, экран, звук — каждый производитель старается сделать эти компоненты лучше.

И конечно же, камера. Сегодня фотографии, сделанные на смартфон, выставляются в галереях, а видео — встраивается в блокбастеры и выходит на больших экранах.

Так зачем нам может понадобиться отдельный гаджет-камера, да ещё маленький, без зума, который ещё и стоит 60 000 рублей? Компания Sony точно знает ответ на этот вопрос, создав компактную камеру RX0, с которой я съездил на MWC в Барселону и оценил возможности этого «кубика».

Размеры для путешественника — главное

Собираясь в дорогу, будь то командировка или отпуск, важно максимально рационально собрать свой багаж. Я не люблю брать с собой кучу вещей, потому что для этого нужен отдельный чемодан. А тратить свое время в аэропорту чужой страны в ожидании выдачи багажа после прилёта, которое может достигать одного часа, просто кощунственно.

Поэтому я летаю и езжу с рюкзаком, который беру с собой в салон самолёта. Раньше это был рюкзак на 25 литров, но благодаря опыту, теперь я беру с собой ещё меньше вещей и мой нынешний рюкзак для командировок объёмом всего 20 литров.

Так что размер техники, которую я могу взять с собой, очень важный фактор. И тут Sony RX0 просто не имеет равных по соотношению «размер-качество фото и видео».

Благодаря такому устройству, для полноценных репортажей достаточно всего лишь моего смартфона и этой малышки. Можете убедиться в этом сами — вот моя прогулка по Барселоне накануне первого дня выставки: все фото сделаны на RX0.

Габариты камеры 59х40,5х29,8 мм, а вес — всего 110 г. Этот кубик легко прячется в ладони, так что можно незаметно фотографировать всё, что угодно, не привлекая к себе никакого внимания.

Скачать оригиналы (46 мб).

Я обожаю именно такие фотографии: естественные, не постановочные. Но когда люди видят, как на них нацеливается своим объективом фотограф — ни о какой естественности не может быть и речи. Так что RX0 для путешественника просто must have.

Нет зума, зато моментальная фокусировка

Внутри алюминиевого кубика спрятан датчик последнего поколения CMOS Exmor RS оптического формата 1 дюйм и с разрешением 15,3 Мп, со своей собственной DRAM-памятью, благодаря которой камера может делать до 16 RAW-кадров в секунду.

Объектив — Zeiss Tessar T с шестью линзами и фиксированной диафрагмой f/4. Фокусное расстояние равно 24 мм, а за обработку сделанных фото отвечает отдельный процессор Bionz X.

ISO можно выставлять вручную в пределах 125-12 800, минимальная выдержка равна 1/32 000 с.

Объектив защищён защитным стеклом, которое можно поменять в случае поломки отдельно и собственными руками, без помощи сервисных центров: достаточно открутить 4 винта.

Элементы управления представлены физическими кнопками вокруг небольшого экрана на задней части RX0. Кнопки питания и спуска затвора расположены на верхней грани.

Меню не русифицировано, но возможно это мне попался какой-нибудь европейский образец.

В камере есть две крышки: под одной скрываются разъёмы micro-USB, Micro-HDMI и слот для карты памяти. Под второй крышкой находится аккумуляторный отсек, с батареей на 700 мАч.

Автономность камеры достаточно высокая, если снимать фото — я заряжал её один раз за 3 дня, и сделал около 600 кадров за всё время.

Камера не обладает встроенной памятью, поэтому без флешки работать отказывается. Поддерживаемые форматы — microSD и Memory Stick Micro.

Это экшн-камера? Не совсем

Несмотря на схожесть со многими представителями специальных камер для активного отдыха и экстремальных условий, Sony уверяет, что RX0 не является экшн-камерой.

Тем не менее, гаджет обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, её можно погружать в воду на глубину до 10-ти метров и бросать с высоты 2-х метров без особого ущерба.

Не стоит забывать про обилие аксессуаров, которые можно приобрести отдельно: среди множества разнообразных креплений есть и специальный водонепроницаемый бокс для настоящей подводной съёмки.

Настройки и режимы как у «взрослых» камер

Меню у Sony RX0 богатое, и практически не отличается от настроек других фотокамер Sony: есть 5 основных пунктов, в которых можно настроить основные параметры съемки фото и видео, подключиться по WI-FI или Bluetooth к смартфону или компьютеру для передачи сделанных фоток или выбрать режим съёмки.

Режимов съёмки несколько: автомат, интеллектуальный автомат, программный, ручной и HFR — режим, в котором видеосъемка ведётся со скоростью до 1000 кадров в секунду.

Из интересного: можно создать кастомное меню быстрого доступа с самыми нужными настройками или запрограммировать отдельные кнопки на определённые действия.

Снимает хорошо. То, что нужно для блогеров и прочих фотографов

Скачать оригиналы (46 мб).

Sony RX0 отлично справляется со съёмкой даже против солнца и в тёмное время суток. Особенная фишка камеры — возможность редактирования цветовой гаммы снимков с усиленной детализацией темных участков прямо средствами самой RX0.

Минимальное фокусное расстояние до объекта съемки равно 50 см. Так что снимать мелкие предметы можно.

Писать видео можно в формате FullHD, с частотой кадров от 25 до 100. К RX0 также можно подключить внешний источник записи (другую камеру) через порт mini HDMI и вести сразу двойную запись.

Пример видеосъёмки с разной частотой кадров:

В настройках можно изменить угол обзора, выбрав между широкоформатным и «рыбьим глазом».

Единственным недостатком является отсутствие какой-либо стабилизации изображения, так что съемку видео лучше вести со штатива.

Выводы. Стоит Sony RX0 своих денег?

Я с удовольствием пользовался RX0 вдали от Москвы , радуясь её компактным размерам и качеством фотографий. Это идеальный инструмент, если вы:

любите путешествовать

работаете журналистом

осваиваете профессию тревел-блогера

Камера Sony RX0 не займет много места в рюкзаке, ей не нужна специальная защита в дождь или снегопад. Её можно крепить к дронам и не бояться, если гаджет случайно выскользнет из рук.

Несмотря на то, что это не экшн-камера, RX0 вполне неприхотливое устройство, которое верой и правдой будет работать в самых разных условиях и радовать владельца хорошими снимками и видео.

Важно помнить, что RX0 в первую очередь фотокамера, поэтому в ней нет возможности снимать модные таймлапсы или писать видео в 4к.

Ещё примеры моих фото с этого удивительного гаджета:

Скачать оригиналы (46 мб).

Cвои фото-функции эта малышка отрабатывает на все 100% и 60 000 рублей — это цена за удобство использования, хорошие фотографии в темное время суток и топовую начинку в идеально компактном корпусе.