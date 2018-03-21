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Смартфон Nokia 6 второго поколения выходит в России
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Смартфон Nokia 6 второго поколения выходит в России 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: iguides.ru
Компания HMD Global объявила о скором начале продаж смартфона Nokia 6 второго поколения в России. Напомним, международная версия Nokia 6 (2018) дебютировала на недавней выставке MWC 2018, которая прошла в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.
Обновлённый Nokia 6 поступит в продажу в России с 27 марта 2018 года по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей в версии 3+32 ГБ.
Nokia 6 (2018) заключен в металлический корпус и разрабатывался в рамках программы Android One с использованием «чистого» Android 8.0 Oreo без дополнительных оболочек.
Он оснащается. 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 3, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал более мощный по сравнению с прошлогодним процессор Qualcomm Snapdragon 630, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки.
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