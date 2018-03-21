Nokia 5233 взорвался и убил подростка в Индии

Nokia 5233 был представлен в январе 2010 года. Он был одним из первых сенсорных смартфонов компании. Девайс, к слову, до сих пор можно приобрести в Индии по цене в 46 долларов. Удивительно, но спустя восемь лет устройством все еще пользуются индийские подростки, одним из которых стала 18-летняя девушка, которая трагически скончалась в больнице после взрыва Nokia 5233.

18-летняя девушка Ума Орам разговаривала по телефону с родственником. В середине разговора она подключила устройство к розетке, чтобы зарядить его, и в этот момент случился взрыв.

Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia, не несет никакой ответственности за происшествия, которые могут произойти со старыми устройствами Nokia. Поэтому до конца неясно, кто в ответе за подобное. В настоящее время полиция проводит расследование случившегося, а тело жертвы проходит вскрытие.

Конечно, ситуация крайне неприятная. И понятно, что от устройства, выпущенного 8 лет назад, можно ожидать чего угодно. Неизвестно, менялся ли аккумулятор, если да, то какого качества он был. Использовалось ли родное зарядное устройство? Шанс того, что виноватым окажется производитель компонентов и комплектующих для данного устройства, высок, поэтому стоит дождаться результатов расследования.

По материалам phonearena