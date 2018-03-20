Xiaomi показала Mi Mix 2S за неделю до презентации

Xiaomi показала Mi Mix 2S за неделю до презентацииУже в следующий вторник, 27 марта, Xiaomi покажет новенький флагман Mi Mix 2S. Но кажется, что компании уже сейчас хочется явить новинку миру.

Китайцы опубликовали официальный тизер, в котором рассекретили дизайн новинки. Во всяком случае, его передней панели.

Как мы видим, Xiaomi продолжает использовать дизайн с тремя тонкими рамками. Снизу же разместился небольшой «подбородок».

Ожидается, что новинка будет оснащена топовым процессором Snapdragon 845. Это будет самый мощный смартфон на рынке. В Сеть также попала фотография со стикерами для упаковки Mi Mix 2S.

Судя по ней, топовая конфигурация будет включать в себя 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на флеш-накопителе.

Немного раньше также появилась информация о том, что флагман будет оснащён двойной вертикальной камерой, как в iPhone X. Интересно, какими будут получаться фотографии.