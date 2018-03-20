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Xiaomi показала Mi Mix 2S за неделю до презентации
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Xiaomi показала Mi Mix 2S за неделю до презентации 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Xiaomi показала Mi Mix 2S за неделю до презентацииУже в следующий вторник, 27 марта, Xiaomi покажет новенький флагман Mi Mix 2S. Но кажется, что компании уже сейчас хочется явить новинку миру.
Китайцы опубликовали официальный тизер, в котором рассекретили дизайн новинки. Во всяком случае, его передней панели.
Как мы видим, Xiaomi продолжает использовать дизайн с тремя тонкими рамками. Снизу же разместился небольшой «подбородок».
Ожидается, что новинка будет оснащена топовым процессором Snapdragon 845. Это будет самый мощный смартфон на рынке. В Сеть также попала фотография со стикерами для упаковки Mi Mix 2S.
Судя по ней, топовая конфигурация будет включать в себя 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на флеш-накопителе.
Немного раньше также появилась информация о том, что флагман будет оснащён двойной вертикальной камерой, как в iPhone X. Интересно, какими будут получаться фотографии.
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