Samsung превзошла Intel в ее сегменте

Лидерство компании Samsung на рынке смартфонов давно никого не удивляет. Более того, и другая предлагаемая Samsung техника пользуется огромной популярностью. Но, согласно новому сообщению, Samsung удалось занять первое место еще в одном рыночном сегменте, в котором традиционно лидировала Intel . Обе компании также рассматривают для себя и новое, представляющееся перспективным направление применения создаваемых ими чипов.

Показатель продаж занимающегося полупроводниками подразделения Samsung Electronics, согласно новому сообщению, составил в 2017 году 62,03 миллиарда долларов США, что обеспечило компании роль ведущего поставщика чипсетов с долей рынка в 14,5%. По сравнению с позапрошлым годом прирост составил 53,4%. Более того, Samsung удалось превзойти прежнего лидера рынка чипсетов, компанию Intel, показатель продаж которой составил 61,46 миллиарда долларов США, а доля мирового рынка — 14,3%. Более подробно данная тема была рассмотрена Мэнни Рийсом (Manny Reyes) на страницах ресурса androidheadlines.com.

Рассматриваемое сообщение основано на данных, собранных аналитической компанией IHS Markit. Впервые в истории индустрии полупроводниковый бизнес Samsung показал годичное превосходство над Intel.

В дополнение также сообщается, что третье место в данном рейтинге заняла компания SK Hynix, совокупные продажи которой составили в минувшем году 26,64 миллиарда долларов США, что составляет 5,2-процентную долю рынка. Следом за SK Hynix в рейтинге располагаются другие поставщики компонентов для электроники — Micron Technology , Broadcom и Qualcomm

Согласно сообщению IHS Markit, совокупная доля Samsung Electronics и SK Hynix в полупроводниковом сегменте мирового рынка составила 20,7%.

Южнокорейский технологический гигант показывает рост своего присутствия на рынке чипсетов, поскольку разрабатывает процессоры для различных продуктов и сфер применения. В сентябре минувшего года компания Samsung анонсировала, что в ее планах представить чипсеты, изготавливаемые в соответствии с 11-нанометровым технологическим процессом, предназначенные для телефонов среднего класса.

Актуальные на сегодняшний день модели линейки смартфонов среднего класса Samsung Galaxy A базируются на чипсетах, которые изготавливаются в соответствии с 14-нанометровым технологическим процессом.

Благодаря 11-нанометровому технологическому процессу будет достигнут не имевший примеров в прошлом уровень энергоэффективности для рассматриваемого ценового сегмента. При этом производительность не будет снижена. Этот технологический процесс, при условии, что энергопотребление не станет рассматриваться в качестве приоритета, как ожидается, способен повысить производительность на как максимум 15%.

Производство чипсетов в соответствии с 11-нанометровым технологическим процессом стартует уже в первой половине 2018 года. В феврале текущего года Samsung Electronics, согласно сообщениям, начала подготовку к дебюту своего первого чипсета, предназначенного для автомобилей. Предполагается, что его могут назвать Exynos Auto. Ожидается, что этот чип найдет себе применение в автомобилях компании Audi, являющейся одним из нынешних партнеров Samsung в автомобильном сегменте.

Следует отметить, что компания Intel также работает над предназначенными для беспилотных автомобилей технологиями, перспективы которых более подробно были рассмотрены Пэйджем Тэннером (Paige Tanner) на страницах ресурса marketrealist.com.

Важным шагом компании Intel в этом направлении является приобретение ею Mobileye, поставщика ADAS (advanced driver assistance system, «расширенной водительской системы ассистирования»). Целью Intel является интеграция ее процессоров Atom и технологии EyeQ5 от Mobileye в масштабируемую и эффективную платформу беспилотного вождения. При энергопотреблении всего в 10 ватт, EyeQ5 обладает производительностью в 23 TOPS. Компания собирается использовать платформу на основе EyeQ5 для обеспечения пятого уровня (Level 5) беспилотного вождения.

Отмечается, что сейчас рассматриваются пять уровней беспилотного вождения. Технологии Intel второго (Level 2) и третьего (Level 3) уровня рассматриваются 11 автопроизоводителями, совокупный объем производства которых составляет более 50% мирового объема производства.

На CES 2018 компания Intel отметила, что планирует в текущем году поставить процессоры на основе EyeQ второго уровня для 2 миллионов автомобилей. Поставки технических решений третьего уровня для беспилотных автомобилей известный чипмейкер запланировал на 2019 год.

Таким образом, именно автомобильная индустрия постепенно приобретает все более важное значение для компаний, поставляющих на мировой рынок компоненты для электроники. Ведь чипы уже давно находят себе применение не только в смартфонах, планшетах и ПК.

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