На Galaxy S9 запустили чистую версию Android Oreo

Поддержка модульной основы Project Treble позволяет запускать на Galaxy S9 и S9+ чистую версию Android 8.0 Oreo, убедились разработчики с сайта XDA. Энтузиастам удалось портировать ОС с открытым исходным кодом (AOSP) для флагманских смартфонов корейского производителя, обеспечив ей относительно стабильную работу.

По словам разработчика с ником iamnotkurtcobain, AOSP-версия Android Oreo, установленная на Galaxy S9, позволяет работать большинству штатных функций, в том числе Wi-Fi, Bluetooth, NFC, сканеру отпечатков пальцев, камере, LTE и другим. Это значительный прорыв по сравнению с AOSP, адаптированной ранее для прошлогодних Galaxy S8 и S8+.

Некоторые особенности Galaxy S9 и S9+, например сканер радужной оболочки глаза, не работают на AOSP из-за отсутствия нативной поддержки. Впрочем, уверяют разработчики, как только выйдет совместимая версия Android, а ей, по подтвержденной информации, станет Android P, они сразу же возьмутся за адаптацию функции.

Другим ограничением, препятствующим установке AOSP, о котором упоминают разработчики, является обязательная разблокировка загрузчика. В данный момент это возможно только на моделях на базе чипсета Exynos. Версии, в основе которых лежит Snapdragon 845, несмотря на поддержку Project Treble, препятствуют разблокировке.

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