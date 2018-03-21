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Шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus выйдет за пределы Китая
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Шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus выйдет за пределы Китая 

Ferra.ru 34 минуты назад
Фото: MobileDevice.ru
Компания HTC объявила о планируемом выходе в международном масштабе шлема виртуальной реальности Vive Focus. Это первый автономный шлем HTC, он стал доступен в Китае в декабре 2017 года, а до конца 2018 года выйдет за его пределы. На данный момент разработчики могут оставить заявку на ранее получение комплекта с ним.
Как подчеркивает производитель, это первое коммерческое автономное устройство с отслеживанием движений с шестью степенями свободы необходимости без использования внешних сенсоров. Для работы HTC Vive Focus не требуется смартфон, компьютер, приставка или другие гаджеты. В комплекте идет один контроллер движения.
Шлем оснащается AMOLED-дисплеем с разрешением 2880 x 1600 пикселей и создан на основе платформы Qualcomm Snapdragon 835 VR. Программной основой стала новая открытая платформа Vive Wave Open Platform. Предусмотрены порт USB Type-C, слот для карточек формата microSD, поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth.
В Китае HTC Vive Focus доступен для заказа по цене около 600 долларов США в белом цвете и около 650 долларов в голубом цвете.
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