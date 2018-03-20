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Объявлена российская цена на шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro
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Объявлена российская цена на шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Российское подразделение компании HTC объявила о начале приема предварительных заказов на шлем виртуальной реальности Vive Pro. Если в США он предлагается за 799 долларов, то в России — за 56 990 рублей.
При этом в комплект не входят контроллеры, базовые станции и беспроводной адаптер VIVE Wireless Adapter. На момент написания новости срок поставки в российском онлайн-магазине был назначен на май 2018 года. Одновременно со стартом предзаказа, была снижена цена на выпущенный ранее шлем HTC Vive на 7000 рублей — до 42 990 рублей.
HTC анонсировала Vive Pro на январской выставке CES 2018. По словам производителя, он стал улучшенной версией Vive, предлагая апдейт звука, дисплея и дизайна.
Шлем оснащается двумя OLED-дисплеями с общим разрешением 2880 x 1600 пикселей, что на 78% больше по сравнению с текущим поколением Vive. Наушники предлагались как отдельная покупка с оригинальным Vive, а теперь входят в комплект. Наушники получили встроенный усилитель. Также шлем получил встроенный двойной микрофон и пару фронтальных камер, вместо прежней одной.
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