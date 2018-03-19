Проведен краш-тест Samsung Galaxy S9

Более толстое стекло и более прочная рама должны сделать смартфон более неубиваемым, не так ли? Samsung утверждает, что Galaxy S9 и S9 Plus имеют новый, улучшенный и более толстый «дисплей-бесконечность» (Infinity Display), созданный, чтобы быть более долговечным.

Чтобы проверить это утверждение, компания SquareTrade, которая занимается гарантийным ремонтом смартфонов, провела ряд собственных тестов. Испытания показали, что Samsung Galaxy S9, конечно, попрочнее предшественника S8 и iPhone X, однако, как и его предшественники, все еще разбивается при первом же падении.

SquareTrade проверяет новые гаджеты на прочность с помощью серии роботизированных тестов. Испытывается устойчивость смартфонов к падениям, кувыркам, сгибанию и воздействию влаги. Компания также дает задание своему мастеру разобрать каждую модель и дать оценку ее ремонтопригодности.

Итак, новые телефоны Samsung получили значительные повреждения во всех тестах на механическое воздействие. Что же касается ремонтопригодности, то SquareTrade сообщает, что их все так же сложно починить, как и предыдущее поколение. Заднюю панель и ЖК-дисплей не только проблематично снять, они еще могут быть и легко сломаны в процессе попытки ремонта.

Собственный краш-тест Samsung Galaxy S9 провело и издание CNET. Он заключался в падении аппарата с половины человеческого роста (91 см) на тротуар. Выяснилось, что хотя задняя панель разбивалась, дисплей остался невредимым. Однако вывод все равно неутешительный: цельностеклянный дизайн телефонов, который преподносится производителями как нечто неимоверно крутое, отнюдь не повышает срок их эксплуатации.

«Все это стекло означает, что долговечность (смартфонов) фактически снизилась за последний год», — подтверждает глобальный креативный директор SquareTrade Джейсон Сицилиано.