Кто прочнее: Galaxy S9 или iPhone X

Кто прочнее: Galaxy S9 или iPhone XПо заверению Samsung, в моделях Galaxy S9 и S9+ установлено на 20% более толстое стекло. Надежнее и стальные рамки устройств. Блогеры с канала SquareTrade решили проверить, насколько южнокорейский смартфон прочнее iPhone X.

Ребята устроили флагманам настоящую серию тестов, швыряя оба девайса с разной высоты.

Несмотря на заявленную прочность, в течение первых 60 секунд видеоролика оба корейца получили существенные повреждения.

Galaxy S9 получил 71 балл, Galaxy S9+ оказался немного прочнее и заработал 76 очков.

Предыдущее тестирование SquareTrade проводило в ноябре, подвергнув издевательствам iPhone X. Было это так:

Американский гаджет оказался намного прочнее. По 100-балльной шкале прочность iPhone X оценили в 90 баллов.

Наконец, еще одно тестирование от блогера PhoneBuff наглядно демонстрирует прочность флагманов. Galaxy S9+ и iPhone X сошлись в единой битве.

Пройдя четыре стадии тестирования, iPhone X получил 34 балла. Galaxy S9+ набрал всего на один балл больше.

Любопытно, что iPhone X хорошо держится на первых стадиях тестирования, но практически полностью разваливается к окончанию эксперимента. С южнокорейским флагманом все наоборот: сначала он получает существенные увечья, но затем стоически выдерживает дальнейшие издевательства.