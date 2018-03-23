iPhone X оказался быстрее нового Samsung

Популярный видеоблогер провел тестирование двух последних смартфонов от компаний-соперников. По большинству параметров лучше себя показал «яблочный» гаджет.

Блогер Ник Акерман опубликовал на своем YouTube-канале видео с тестированием флагманов iPhone X и Galaxy S9. В ролике показаны несколько тестов устройств, среди которых время включения, время разблокировки, время запуска приложений и игр, а также другие критерии.

Как выяснилось, iPhone X быстрее включается и запускает игры. В то же время Galaxy S9 выигрывает при запуске мессенджеров и передаче информации через интернет-браузер. «Вишенкой на торте» стало справедливое замечание о том, что Samsung пока не может соперничать с Apple , если говорить о функции распознавания лица. Galaxy S9 и S9+ продолжают использовать 2D-сканирование и распознавание радужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности 3D-сканирования лица в iPhone X. При просмотре таких сравнений вспоминаются слова авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, который заявил, что Android-смартфоны отстают от Apple, как минимум, на два года.

Ранее специалисты из сферы технологий заявляли о том, что камера Galaxy S9 превосходит iPhone X. «Камера Samsung S9 — это, пожалуй, главное изменение, которое сделали производители. Они впервые выпустили камеру, которая будет снимать почти в полной темноте. И если она будет позволять делать при этом резкие снимки, то это будет очень здорово. Для съемки в условиях, когда света не хватает, камера Samsung S9 может оказаться лучшей из представленных на рынке», — говорил эксперт Илья Корнейчук.

Напомним, что новые модели Samsung Galaxy S9 и S9+ уже успели проверить на противоударность. Результаты оказались неутешительными: устройства провалили почти все краш-тесты и разбивались с первого раза.