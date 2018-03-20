iPhone X и Galaxy S9+ проверили на прочность

В своих новых смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9+ Samsung использует более прочное стекло (на 20 процентов толще) и крепкую алюминиевую рамку, чтобы минимизировать последствия физических повреждений в случае падений. Позволило ли это флагманам южнокорейского производителя оказаться прочнее iPhone X? Эксперты из PhoneBuff провели сравнительный дроп-тест и пришли к интересным выводам.

Специалисты бросали оба смартфона с одной и той же высоты на одинаковую поверхность, чтобы результаты сравнения были наиболее точные. Так, при падении на заднюю панель прочнее оказался iPhone X, в то время как стекло Galaxy S9+ было разбито. А вот дисплей все же оказался крепче у смартфона от Samsung — небольшое утолщение сыграло свою роль.

По итогам тестов эксперты отдали победу Galaxy S9+, но лишь потому, что смартфон лучше переносит повторный тест на падение с высоты (в реальной жизни такой сценарий маловероятен). Не стоит забывать, что в конструкции обоих устройств используется много стекла, и пусть даже смартфоны разбились не так сильно, как могли, они все равно разбились. Все стеклянные смартфоны, независимо от производителя, должны использоваться с осторожностью и быть защищены чехлом.

Тесты на падение никогда не являются научными и не считаются показателем долговечности, поскольку не учитывают многие факторы при падении смартфонов в реальной жизни.