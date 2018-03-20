Ещё
iPhone X и Galaxy S9+ проверили на прочность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

iPhone X и Galaxy S9+ проверили на прочность 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
В своих новых смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9+ Samsung использует более прочное стекло (на 20 процентов толще) и крепкую алюминиевую рамку, чтобы минимизировать последствия физических повреждений в случае падений. Позволило ли это флагманам южнокорейского производителя оказаться прочнее iPhone X? Эксперты из PhoneBuff провели сравнительный дроп-тест и пришли к интересным выводам.
Специалисты бросали оба смартфона с одной и той же высоты на одинаковую поверхность, чтобы результаты сравнения были наиболее точные. Так, при падении на заднюю панель прочнее оказался iPhone X, в то время как стекло Galaxy S9+ было разбито. А вот дисплей все же оказался крепче у смартфона от Samsung — небольшое утолщение сыграло свою роль.
По итогам тестов эксперты отдали победу Galaxy S9+, но лишь потому, что смартфон лучше переносит повторный тест на падение с высоты (в реальной жизни такой сценарий маловероятен). Не стоит забывать, что в конструкции обоих устройств используется много стекла, и пусть даже смартфоны разбились не так сильно, как могли, они все равно разбились. Все стеклянные смартфоны, независимо от производителя, должны использоваться с осторожностью и быть защищены чехлом.
Тесты на падение никогда не являются научными и не считаются показателем долговечности, поскольку не учитывают многие факторы при падении смартфонов в реальной жизни.
Apple Insider: последние новости
Подборка лучших обоев для iPhone и iPad HomePod мог так и не стать «умным» устройством Почему вы должны наклеить защитное стекло на iPhone X прямо сейчас
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза99
Трамп все-таки поздравил Путина129
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»79
Посол РФ вызван в МИД Чехии128
Пригожин обрушился на Макаревича131
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение