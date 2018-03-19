Китайский смартфон-долгожитель получил аккумулятор на 6200 мА•ч

Китайская компания Vernee анонсировала выход на рынок нового долгоиграющего смартфона Vernee X1. Новинка имеет дисплей диагональю 6 дюймов и разрешением 2160х1080 пикселей. Его основой стал процессор Helio P23. Память: 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной. Обе камеры получили сдвоенные модули. Основная — 16 и 5 мегапикселей. Фронтальная — 13 и 5 мегапикселей. Есть и сканер отпечатков пальцев, и система распознавания лиц Face ID. Аккумулятор смартфона имеет емкость 6200 мА•ч, так что в теории его возможностей должно хватать минимум на пару дней работы. Цена новинки пока не объявлена, но производитель пообещал, что Vernee X1 будет доступнее своего предшественника Vernee X.

Источник: Vernee

Фото: Vernee Опрос: Нужна ли смартфону сдвоенная камера? Да Нет, главное — характеристики, а не количество датчиков Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: TP-Link представила мощный и стильный, но все ещё недорогой смартфон Neffos N1 AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны