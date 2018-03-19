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Китайский смартфон-долгожитель получил аккумулятор на 6200 мА•ч
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Китайский смартфон-долгожитель получил аккумулятор на 6200 мА•ч 

Chip.ru 8 часов назад
Фото: Chip.ru
Китайская компания Vernee анонсировала выход на рынок нового долгоиграющего смартфона Vernee X1. Новинка имеет дисплей диагональю 6 дюймов и разрешением 2160х1080 пикселей. Его основой стал процессор Helio P23. Память: 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной. Обе камеры получили сдвоенные модули. Основная — 16 и 5 мегапикселей. Фронтальная — 13 и 5 мегапикселей. Есть и сканер отпечатков пальцев, и система распознавания лиц Face ID. Аккумулятор смартфона имеет емкость 6200 мА•ч, так что в теории его возможностей должно хватать минимум на пару дней работы. Цена новинки пока не объявлена, но производитель пообещал, что Vernee X1 будет доступнее своего предшественника Vernee X.
Источник: Vernee
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