Инсайдер озвучил цены Huawei P20 и P20 Pro в Европе

Следующими флагманами Huawei станет линейка P20. На прошлой неделе сотрудники компании успели прорекламировать камеры неанонсированных смартфонов. Теперь инсайдер поделился стоимостью моделей в Европе.

Автор утечки — Роланд Квандт, сообщает GizmoChina. Инсайдер по традиции поделился данными в Твиттере. В этот раз информация затронула европейских жителей.

What you get for ur money when buying the P20/P20 Pro (WEU): P20 = 5.8in, 4/128GB = 679 Euro. P20 Pro = 6.1in (not 6.01), 6/128GB = 899 Euro. no other memory variants planned for Euroland, it seems. Other regions will get more variants. Some more official shots (size comparison): pic.twitter.com/ldi9oZ9jbj

— Roland Quandt (@rquandt) March 18, 2018

P20 появится на рынке с 5,8-дюймовым дисплеем, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ — встроенной. За модель попросят 679 евро.

Улучшенная версия P20 Pro получит экран на 6,1 дюйма, 6 ГБ оперативки и тот же объём встроенной памяти. Стоимость модели составит 899 евро. Роланд предсказывает появление на рынке только таких конфигураций модели. Для дополнения показал рендеры моделей и соотношение их размеров.