Ещё
Три месяца связи от «Билайн» при покупке смартфона Meizu M5C
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три месяца связи от «Билайн» при покупке смартфона Meizu M5C 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
С 20 марта по 15 июня 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в магазинах-партнерах при покупке 4G-смартфона Meizu M5C 16 GB вы получите в подарок три месяца связи в новом тарифе «ВСЁмоё 2». *
Cмартфон Meizu M5C за 8990 рублей с 5-дюймовым HD-экраном оснащен 4-ядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, 8-ми и 5-мегапиксельными камерами и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Практичный смартфон станет надежным помощником и прекрасным подарком.
Воспользоваться предложением смогут как действующие, так и новые абоненты «Билайн» — достаточно подключить или перейти на тариф «ВСЁмоё 2».
В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
Количество устройств ограничено.
Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.ru  *«Билайн» компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство.
АиФ Казань: последние новости
Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников Средневековая империя. Подлинная история Золотой Орды Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 24 марта
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео239
Захарова пообещала Лондону сюрприз560
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово49
Польша нашла альтернативу российскому газу240
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку18
Видео
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
Бодрая лошадь сбросила ездоков и умчалась
Происшествия
США показали прототип звукового оружия
Оружие
03:35
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:00
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Пожары ДТП
04:56
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерово
Происшествия ДТП
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение