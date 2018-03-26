Три месяца связи от «Билайн» при покупке смартфона Meizu M5C

С 20 марта по 15 июня 2018 года в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в магазинах-партнерах при покупке 4G-смартфона Meizu M5C 16 GB вы получите в подарок три месяца связи в новом тарифе «ВСЁмоё 2». *

Cмартфон Meizu M5C за 8990 рублей с 5-дюймовым HD-экраном оснащен 4-ядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, 8-ми и 5-мегапиксельными камерами и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Практичный смартфон станет надежным помощником и прекрасным подарком.

Воспользоваться предложением смогут как действующие, так и новые абоненты «Билайн» — достаточно подключить или перейти на тариф «ВСЁмоё 2».

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Количество устройств ограничено.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.ru *«Билайн» компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство.