Состоялся анонс среднебюджетного смартфона Meizu E3 на QSD 630

После многих недель утечек, Meizu, наконец, официально представила смартфон E3, относящийся к верхней границе категории mid-end. Специально для этого компания даже провела в Китае мероприятие, на которую пригласила местных журналистов. Нужно сказать, что Meizu E3 — такой телефон, что действительно заслуживает к себе внимательного отношения. А теперь подробности.

Принадлежность к среднему ценовому сегменту в Meizu E3 выдает слабый по современным меркам процессор Snapdragon 630. Чипсет этот вышел в одно время со Snapdragon 660 летом прошлого года. Габариты новинки составляют 156,8x75x7,6 мм, масса — 160 граммов. Корпус смартфона металлический. Подобно ранее выпущенной модели Meizu M6S, сканер отпечатков пальцев разместился в правой боковой грани.

Meizu снабдила E3 5,99-дюймовым In-Cell-экраном с разрешением FHD+ (2160×1080 точек) и соотношением сторон 18:9. Экран покрывает 85% цветового пространства NTSC. Оперативной памяти в аппарате 6 Гбайт, флеш-памяти может быть 64 Гбайт или 128 Гбайт. Емкости аккумулятора 3360 мАч достаточно для просмотра видео, серфинга в сети и мобильных игр на протяжении целого дня. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку 20 Вт (53% заряда восполняется за полчаса).

Основная камера составлена из главного сенсора Sony IMX362 на 12 Мп с апертурой f/1.9 (размер пикселя 1,4 мкм) и вспомогательного Sony IMX350 на 20 Мп с апертурой f/2.6. Оба сенсора защищены сапфировым стеклом. В наличии также имеются: 2,5-кратный зум без потери качества, 1,8-кратный оптический зум, LED-вспышка. Фронтальная камера располагает сенсором на 8 Мп с апертурой f/2.0 с поддержкой системы распознавания лиц.

Стоимость Meizu E3 на 6+64 Гбайт составит $285, на 6+128 Гбайт — $315. Доступны варианты в черном, золотистом и синем цвете корпуса.