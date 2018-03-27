Meizu 15 Plus на MeDiatek Helio P60 не получит высокого экрана

Meizu 15 Plus представляет собой один из трех смартфонов, которые приурочены к 15-летнему юбилею компании. Вчера характеристики этой модели появились на сайте сертификационного агентства TENAA. Судя по спецификациям, аппарат может стать флагманом бренда. Но даже если это не так, то место среди премиальных смартфонов Meizu ей всяко обеспечено. Однако многих пользователей может отпугнуть, что экран в смартфоне будет лишен популярной особенности, и это не отсутствие выемки. А теперь подробности.

Meizu 15 Plus получил 5,95-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560×1440 пикселей (формат Quad HD), при этом разрешение сторон указано 16:9. Тактовая частота процессора указана как 2,8 ГГц. Речь, скорее всего, идет о прошлогодней флагманской модели Samsung Exynos 8895. Смартфон выйдет с 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и будет иметь 64 или 128 Гбайт пространства на встроенном флеш-накопителе.

Основная камера составлена из двух сенсоров. Главного с разрешением 12 Мп и вспомогательного на 20 Мп. Заявлена возможность 3-кратного зуммирования без потери качества. Спереди установлена одинарная камера с сенсором на 20 Мп. Для питания внутренних компонентов Meizu установила в смартфон батарею на 3430 мАч. «Из коробки» смартфон будет управляться операционной системой Android 8.0 Oreo.

Также напомним, что в дополнение к модели 15 Plus будет выпущена версия без прибавки «Plus», обладающая чуть более простыми характеристиками. Подтвержденной информации о ценах 15 Plus и 15 пока не имеется.