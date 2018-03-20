Безрамочный смартфон Meizu M6s с боковым сканером отпечатков пальцев вышел в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфона Meizu M6s. Это модель среднего уровня в модном сейчас безрамочном дизайне.

Смартфон отличается от аналогов размещением сканера отпечатков пальцев: не на задней панели, а на правой боковой кромке. Meizu M6s заключен в металлический корпус. Он оснащается 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 8 и 16 Мп.

Аппаратной основой стал шестиядерный процессор Samsung Exynos 7872, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч, есть быстрая зарядка mCharge.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 BLE, GPS и ГЛОНАСС. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Размеры составляют 152 x 72,5 x 8 мм, а вес — 160 граммов.

Смартфон представлен в четырех цветовых вариантах: черный, золотистый, серебристый и синий. Рекомендованная розничная цена на Meizu M6s в России составляет 14 990 рублей за версию с 32 ГБ и 16 990 рублей за версию с 64 ГБ.