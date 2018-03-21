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Какие смартфоны Xiaomi обновят до MIUI 9.5. Список и расписание
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Какие смартфоны Xiaomi обновят до MIUI 9.5. Список и расписание 

Android Insider 51 минуту назад
Фото: Android Insider
MIUI 9.5 базируется на Android 7.0 и получила заметную кастомизацию. Апдейт подарит обновление безопасности и новую панель уведомлений с поддержкой функции быстрого ответа. Также пользователей ждут изменения дизайна и предустановленные приложения Xiaomi.
Полный список девайсов опубликовали на форуме MIUI, сообщает GSMarena. Апдейт расписан на полтора месяца — вплоть до конца апреля.
Поздний март
В конце месяца обновление получат Xiaomi Redmi Note 3, Xiaomi Redmi Note 4 (все версии), Xiaomi Mi Max, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 4 Prime и Xiaomi Redmi 4A.
Начало апреля
В первой половине следующего месяца обновиться смогут владельцы Xiaomi Redmi Y1, Xiaomi Redmi Y1 Lite, Xiaomi Redmi 5A и Xiaomi Redmi Note 5. Также в список попали Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Mi Max 2 и Xiaomi Mi 5. Флагманские Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix 2 тоже ориентируются на эту дату.
Середина апреля
Через месяц апдейт начнут получать Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi 5s, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi 5s Plus, Xiaomi Redmi Note 2, Xiaomi Redmi 3 и Xiaomi Redmi 4 (4X). Закрывают список Xiaomi Mi 3 и Xiaomi Mi 4.
Обсудить распространение обновлений можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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