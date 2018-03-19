В 2018 году выйдут четыре iPhone

В прошлом году Apple явила миру три iPhone: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X (произносится как «ten», то есть «десять»). Шутить над новыми iPhone 8 начали уже через несколько минут после анонса, когда публике представили Apple X, который в итоге и стал гвоздем программы.

Впрочем ходят слухи, что Apple откажется от выпуска этой модели уже через год продаж — то есть накануне анонса новых смартфонов 2018 модельного года. Причиной тому явился сравнительно низкий спрос на флагман. Впрочем, независимо от модели и года выпуска, отремонтировать можно в сервисном центре http://jobsservice.com.ua/.

Наибольший интерес вызвал самый крупный iPhone с индексом D3. Во-первых, он получит самый большой экран среди всех выпущенных ранее смартфонов Apple. Во-вторых, эта версия выйдет не то с двумя SIM, не то с одной физической SIM и модулем eSIM, позволяющим использовать смартфон с любым оператором без необходимости каждый раз менять SIM-карту. Вариант с двумя SIM нам представляется сомнительным, а вот наличие eSIM выглядит вполне разумным.

iPhone X Plus станет усовершенствованной модификацией iPhone X 2017 года. Также как и iPhone 3 он получит OLED-экран — всего смартфонов с OLED-экранами в этом году будет два. Третий iPhone получит IPS-экран, а также алюминий, а не сталь. За счет этого третий iPhone будет стоить дешевле двух первых. Стеклянная тыльная крышка останется у всех трех, что говорит в пользу желания Apple сохранить беспроводную зарядку.

Что касается цен, то в этом вопросе ясности пока нет. Самый крупный наверняка будет стоить дороже $999, наследник iPhone X, вероятнее всего, оценят в стоимость своего предшественника, а младший смартфон с ЖК-панелью окажется на одну или две сотни долларов дешевле. Примерно вот так: iPhone D3 — $1199, iPhone Plus — $999, iPhone 9 — $849.

Немного о четвертом iPhone, модели SE 2. Информации о нем пока крайне мало. Первое поколение iPhone SE вышло еще в 2016 году. От самого младшего представителя серии iPhone не ждут никаких чудес. Он не получит ни OLED-экрана, ни технологии Face ID, ни беспроводной зарядки. Зато будет кнопка «Домой» и сканер отпечатков пальцев в ней, металлические рамки и металлическая же тыльная крышка. Диагональ экрана вырастет до 4,2 дюймов — и это будет главным внешним отличием от предыдущей модели. Смартфон получит SoC A10 Fusion и 2/32 Гбайт памяти. Релиз iPhone SE 2, предположительно, состоится на мероприятии WWDC 2018 в июне.