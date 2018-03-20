Ещё
Таким может быть iPhone X Plus
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таким может быть iPhone X Plus 

iPhones.ru 8 часов назад
Фото: iPhones.ru
Таким может быть iPhone X PlusЭтой осенью от Apple ждут релиза сразу трех новых смартфонов. Обновленный iPhone X, бюджетный iPhone с IPS матрицей и самый ожидаемый (уж на рынке Китая так точно) iPhone X+ с диагональю экрана 6,5 дюймов.
На подобные планы Apple указывает уже несколько источников и авторитетных аналитиков, в связи с этим дизайнеры YouTube-канала Concept Creator создали подробный концепт iPhone X+.
У модели очень много общего с действующим флагманом iPhone X: безрамочный дизайн, вертикальная двойная камера, «полуостров».
Вместо Face ID появится улучшенная технология Face ID+, камера будет снимать еще лучше, а за счет энергоэффективности и увеличенной емкости аккумулятора, iPhone X Plus сможет работать намного дольше от одного цикла заряда.
Разумеется, все это лишь бурные фантазии дизайнеров, но в таком виде iPhone X+ вполне имеет право на существование.
iPhones.ru: последние новости
Появился схематический макет iPhone SE 2 Временно отключаем «Привет, Siri» на iPhone Реальных конкурентов Face ID не будет до 2019 года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза101
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»79
Трамп все-таки поздравил Путина130
Посол РФ вызван в МИД Чехии128
Пригожин обрушился на Макаревича131
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение