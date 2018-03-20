Таким может быть iPhone X Plus

Таким может быть iPhone X PlusЭтой осенью от Apple ждут релиза сразу трех новых смартфонов. Обновленный iPhone X, бюджетный iPhone с IPS матрицей и самый ожидаемый (уж на рынке Китая так точно) iPhone X+ с диагональю экрана 6,5 дюймов.

На подобные планы Apple указывает уже несколько источников и авторитетных аналитиков, в связи с этим дизайнеры YouTube-канала Concept Creator создали подробный концепт iPhone X+.

У модели очень много общего с действующим флагманом iPhone X: безрамочный дизайн, вертикальная двойная камера, «полуостров».

Вместо Face ID появится улучшенная технология Face ID+, камера будет снимать еще лучше, а за счет энергоэффективности и увеличенной емкости аккумулятора, iPhone X Plus сможет работать намного дольше от одного цикла заряда.

Разумеется, все это лишь бурные фантазии дизайнеров, но в таком виде iPhone X+ вполне имеет право на существование.